Украина точно не пойдет на этот компромисс ради установления мира: о чем идет речь

Украина выступает за мир, включающий предоставление гарантий безопасности для Киева. При этом вопрос территориальной целостности страны не может являться предметом переговоров. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Анкару, сообщает АР.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

"Мы как страна стремимся к миру и хотим, чтобы война закончилась. Однако для нас важно, чтобы мир был достигнут на основе предоставления гарантий безопасности. Мы хотим, чтобы эти гарантии были предоставлены США, ЕС и всей Европой, включая Турцию", — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не согласится на компромисс по поводу своей территориальной целостности.

"Мы не можем действовать вопреки Конституции Украины. Мы никогда не признаем временно оккупированные Россией территории частью России. Они всегда будут частью Украины", – добавил президент.

Он также отметил, что Украина предпочитает дипломатическое решение вопроса возвращения оккупированных территорий, ведь "мы не хотим терять наших людей, ведь люди – это наше наибольшее богатство".

Обращаясь к посредникам, России, США и Европе, Зеленский подчеркнул, что Украина стремится разрешить конфликт мирным путем, без кровопролития, но никогда не уступит свою территориальную целостность и суверенитет.

"Комментарии" уже писали, что на переговорах в Саудовской Аравии с делегацией США Россию будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник главы Кремля Юрий Ушаков. Как отметил в эфире 24 канала политолог Игорь Рейтерович, кремлевский диктатор Владимир Путин направил на встречу опытных представителей своей дипломатии.