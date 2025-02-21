Украина точно не подпишет соглашение с США без этого пункта: в ОП указали важный момент

Работа над соглашением по редкоземельным минералам продолжается. Для Украины важными аспектами этого документа справедливое распределение доходов и обеспечение гарантий безопасности. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк во время телемарафона.

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По его словам, Украина стремится к рациональным подходам в двусторонних отношениях не только с США, но и с другими странами. Президент Владимир Зеленский отмечает необходимость расчета каждого шага, чтобы он был выгоден обеим сторонам.

"Украинская сторона настаивает на том, чтобы этот договор был юридически грамотно разработан и учитывал две ключевые потребности для нас", – отметил Подоляк.

Первая из них – это справедливое распределение доходов.

"Мы хотим, чтобы доходы были высокими. Конечно, мы заинтересованы в привлечении инвестиций и создании возможностей для глобальных инвесторов, которые обеспечат доступ к мировым рынкам, что значительно увеличит стоимость редкоземельных ископаемых и повысит доходность Украины", – пояснил Подоляк.

Вторым важным аспектом является гарантия безопасности.

"Мы хотим гарантии того, что инвестиции будут защищены на длительный срок. Кроме того, для нас важно, чтобы была обеспечена безопасность в контексте завершения войны", – подчеркнул советник главы ОП.

Подоляк также добавил, что сейчас важна работа юридических команд.

"Когда будет готов юридический формат соглашения, он будет утвержден соответствующими министерствами. После этого подписание соглашения, по моему мнению, может состояться на уровне президентов. Поэтому работа над договором продолжается, и нужно еще немного времени, чтобы его окончательно отработать", – резюмировал Подоляк.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в соглашении между США и Украиной о редкоземельных металлах не было ни одного упоминания о гарантиях безопасности для Украины. Документ не был четким, и сейчас он находится на этапе доработки.