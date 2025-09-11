Украина терпит новые потери: что известно о гибели пилота Су-27

Рубрики
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о гибели военного летчика, майора Александра Боровика, во время выполнения боевого задания на фронте.
По официальным данным, трагедия произошла 11 сентября 2025 года около 13:30. При выполнении боевого задания на самолете Су-27 в районе Запорожья погиб пилот 39-й бригады тактической авиации.
Первыми о потере сообщили собратья из 39-й бригады. Причины и обстоятельства гибели устанавливаются.
За последние три месяца гибель Боровика уже по меньшей мере третья потеря украинского пилота. В ночь на 29 июня 2025 года Россия осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину, выпустив более 500 воздушных целей. Во время отражения этого удара погиб украинский пилот, подполковник Максим Устименко, руководивший истребителем F-16. Кроме того, в ночь на 23 августа во время захода на посадку погиб пилот истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Харькове увековечили память двух погибших пилотов F-16. В городе переименовали два топонима в честь погибших пилотов Максима Устименко и Алексея Меся.
Также "Комментарии" писали, что в начале года под боевое задание скончался украинский летчик-истребитель Иван Болотов.