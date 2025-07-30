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Украина стоит перед большой угрозой на фронте: в армии Путина может открыться "второе дыхание"

Захват Покровской может стать символической победой для РФ и дать новый импульс на войне.

30 июля 2025, 10:50
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Slava Kot

Политический обозреватель и общественный деятель Виктор Андрусив предостерегает о стратегических рисках, которые несет возможный захват Покровска русскими войсками. Андрусив подробно проанализировал ситуацию на фронте и отметил важность удержания ключевых городов Донбасса не только с военной, но и с информационно-психологической точки зрения.

Украина стоит перед большой угрозой на фронте: в армии Путина может открыться "второе дыхание"

Армия РФ. Фото из открытых источников

По словам Андрусива, ситуация на фронте усугубляется на ряду направлений. Он считает, что это предполагаемый результат нехватки кадровых решений в военном управлении. При этом эксперт выступает против концепции удержания каждого метра территории любой ценой и обращает внимание на необходимости наносить значительные потери врагу для приближения окончания войны.

"Я считаю, что мы должны иметь цену каждого километра в виде количества уничтоженных орков. Только одно может приблизить нас к завершению войны и сохранению государства — непоправимые потери врага в живой силе, технике, экономике и т.д.", — считает Андрусив.

Отдельное внимание эксперт уделил Покровску, который может стать символической победой для российской стороны. Андрусив объясняет, что путинский режим воюет не столько за территории, сколько за символы, мобилизующие общество и армию РФ.

"Получить Покровск — это будет гигантский мотивирующий шаг. "Путин" снова будет прав, ибо вот наконец что-то обрели. И у орков снова откроется новое дыхание. Путин воюет за символы. И он знает почему: ибо символы в основе веры орков. Обретение символов – это об избранности путина, о правильности. В то время как отсутствие символических побед – это о поражении, об отсутствии Божьей поддержки", — отмечает политический обозреватель.

По мнению Андрусива, удержание ключевых городов Донбасса до конца 2025 могло бы окончательно разрушить российскую пропаганду и усилить деморализацию вражеских сил. Однако для этого у Украины не хватает людей и ресурсов.

"Потеря Покровска или других городов "даст оркам крылья", которые уже полтора года обрезают наши военные. И это значительно хуже, чем даже высокая цена на нефть. Но есть и хорошие новости. Возможно исключительно проблемы на фронте потрезвят кучу людей, которые явно подзабыли, что у нас война", — подытоживает Андрусив

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безуглая рассказала о вхождении россиян в Покровск.

Также "Комментарии" писали, что россияне придумали, как могут захватить Покровск.



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Источник: https://t.me/c/1688526359/2347
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