Украина стоит перед большой угрозой на фронте: в армии Путина может открыться "второе дыхание"

Политический обозреватель и общественный деятель Виктор Андрусив предостерегает о стратегических рисках, которые несет возможный захват Покровска русскими войсками. Андрусив подробно проанализировал ситуацию на фронте и отметил важность удержания ключевых городов Донбасса не только с военной, но и с информационно-психологической точки зрения.

Армия РФ. Фото из открытых источников

По словам Андрусива, ситуация на фронте усугубляется на ряду направлений. Он считает, что это предполагаемый результат нехватки кадровых решений в военном управлении. При этом эксперт выступает против концепции удержания каждого метра территории любой ценой и обращает внимание на необходимости наносить значительные потери врагу для приближения окончания войны.

"Я считаю, что мы должны иметь цену каждого километра в виде количества уничтоженных орков. Только одно может приблизить нас к завершению войны и сохранению государства — непоправимые потери врага в живой силе, технике, экономике и т.д.", — считает Андрусив.

Отдельное внимание эксперт уделил Покровску, который может стать символической победой для российской стороны. Андрусив объясняет, что путинский режим воюет не столько за территории, сколько за символы, мобилизующие общество и армию РФ.

"Получить Покровск — это будет гигантский мотивирующий шаг. "Путин" снова будет прав, ибо вот наконец что-то обрели. И у орков снова откроется новое дыхание. Путин воюет за символы. И он знает почему: ибо символы в основе веры орков. Обретение символов – это об избранности путина, о правильности. В то время как отсутствие символических побед – это о поражении, об отсутствии Божьей поддержки", — отмечает политический обозреватель.

По мнению Андрусива, удержание ключевых городов Донбасса до конца 2025 могло бы окончательно разрушить российскую пропаганду и усилить деморализацию вражеских сил. Однако для этого у Украины не хватает людей и ресурсов.

"Потеря Покровска или других городов "даст оркам крылья", которые уже полтора года обрезают наши военные. И это значительно хуже, чем даже высокая цена на нефть. Но есть и хорошие новости. Возможно исключительно проблемы на фронте потрезвят кучу людей, которые явно подзабыли, что у нас война", — подытоживает Андрусив

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безуглая рассказала о вхождении россиян в Покровск.

Также "Комментарии" писали, что россияне придумали, как могут захватить Покровск.