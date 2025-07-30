Украина стоит перед большой угрозой на фронте: в армии Путина может открыться "второе дыхание"

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Политический обозреватель и общественный деятель Виктор Андрусив предостерегает о стратегических рисках, которые несет возможный захват Покровска русскими войсками. Андрусив подробно проанализировал ситуацию на фронте и отметил важность удержания ключевых городов Донбасса не только с военной, но и с информационно-психологической точки зрения.
Армия РФ. Фото из открытых источников
По словам Андрусива, ситуация на фронте усугубляется на ряду направлений. Он считает, что это предполагаемый результат нехватки кадровых решений в военном управлении. При этом эксперт выступает против концепции удержания каждого метра территории любой ценой и обращает внимание на необходимости наносить значительные потери врагу для приближения окончания войны.
Отдельное внимание эксперт уделил Покровску, который может стать символической победой для российской стороны. Андрусив объясняет, что путинский режим воюет не столько за территории, сколько за символы, мобилизующие общество и армию РФ.
По мнению Андрусива, удержание ключевых городов Донбасса до конца 2025 могло бы окончательно разрушить российскую пропаганду и усилить деморализацию вражеских сил. Однако для этого у Украины не хватает людей и ресурсов.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безуглая рассказала о вхождении россиян в Покровск.
Также "Комментарии" писали, что россияне придумали, как могут захватить Покровск.