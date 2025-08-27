Украина станет новым Афганистаном: на Западе указали на роковую ошибку Трампа

У российского лидера Владимира Путина нет четкой стратегии завершения войны против Украины. Так же и экспрезидент США Дональд Трамп, хотя ему удалось использовать саммит на Аляске как возможность для очередного "звездного момента", пишет Холман В. Дженкинс-младший, член редакционной коллегии The Wall Street Journal.

"Он создал информационный резонанс. Вызвал полезную демонстрацию единства среди союзников. И в то же время демонстрирует открытость к диалогу с Россией, не боясь выставлять Путина в неприглядном свете — надеясь, что это услышат в самой России", — отмечает Дженкинс.

Обозреватель подчеркивает, что когда Путин вынужден говорить о переговорах, а не о победе, это может побудить ежедневно погибающих на фронте россиян задуматься над смыслом этой войны.

По мнению журналиста, Трамп, как и большинство президентов США, не желает превращать Штаты в военного гаранта Украины, чего, вероятно, ожидает Киев. Тем не менее, он хорошо читает ситуацию:

"Путин стремился взять под контроль всю Украину, но понял, что это невозможно по приемлемой для него цене. Если США с союзниками и дальше будут поддерживать Украину оружием и разведкой, то Россия останется в ловушке — война станет для нее безвыигрышной и бесконечной".

Журналист отмечает, что у США есть собственные интересы по войне: прекращение боевых действий, минимизация рисков эскалации, стратегическое ослабление РФ, а также улучшение позиций в игре с Китаем и другими глобальными игроками. В то же время Трамп, по словам автора, стремится получить Нобелевскую премию мира.

"Поэтому саммит в Анкоридже выглядел именно так — как встреча двух лидеров, которые пытаются друг друга задобрить, в то же время не имея четкого представления о том, чего именно хотят", — отмечает Дженкинс.

Кроме того, обозреватель напоминает об оценке некоторых ученых, считающих, что Трамп имеет постоянные симпатии к Путину.

"Это, в конце концов, не помогает Украине. Трамп имеет значительное влияние в США, особенно среди военных. И учитывая неудачи демократов, он имеет реальные шансы вернуться в Белый дом в 2024 году", — добавляет автор.

В заключение он подчеркивает: события могли бы развиваться иначе, если бы не героизм украинских военных и гражданского населения. Путин, по его мнению, стремится установить контроль над народом, который этого не примет, превращая войну в долговременное кровавое противостояние:

