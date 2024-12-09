Украина станет частью большого пакета договоренностей: о чем идет речь

Новоизбранный президент Дональд Трамп может влиять на тех, кто зависим от него, и к сожалению, в этом случае речь идет именно об Украине. глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак. При этом эксперт добавил, что у новоизбранного президента Штатов пока нет механизмов влияния непосредственно на Россию. Но ему нужно демонстрировать скорый мир. Именно поэтому, добавил эксперт, Трамп пригласил третьего игрока – Китай.

Владимир Путин

"Если Трамп усадит за один стол переговоров Путина и Си Цзиньпина, они оба будут играть против Штатов. Но это именно то, чего стратегически желал бы Путин – новой Ялты о разделе мира. Думаю, в команде Трампа это осознают, а потому эту историю будут "продавать" Путину как мечту. А сами будут двигаться к тому, чтобы на переговоры Россия вышла более слабой", – считает Шлинчак.

При этом он добавил, что теоретически Трамп может убедить Си, чтобы тот уговорил Путина отступить. Впрочем, добавляет эксперт, правда в том, что профитов от воюющей России у Китая больше, чем в ситуации, когда РФ начинает возвращаться в мирную жизнь.

"Все это говорит о том, что мы (Украина) станем лишь частью большого пакета договоренностей. Этот пакет до сих пор находится в стадии формирования и изучения. Переходная администрация только получила доступ к данным разведок и пытается выстроить новую архитектонику внешней политики, где должно быть много побед. И желательно скорых. Это непросто. А в случае с Украиной – почти нереально без изменения существующих подходов", – говорит политолог.

Впрочем, подчеркивает он, скорость – не та категория, которая точно ведет к успеху, поэтому, конечно, попытки будут. Хотя, по убеждению эксперта, в нынешнем хрупком мире временные дедлайны часто не соблюдаются, потому что возникновение новых проблем происходит гораздо чаще, чем решение предыдущих.

"Поэтому все движется по сценарию, который на данный момент все еще далек от желаемого быстрого и справедливого мира. Но пожелаем команде Трампа попробовать. В конце концов каждый американский президент пытается "перегрузить" отношения с Кремлем. Но я что-то не помню, чтобы у кого это быстро и эффективно получилось", — подытожил Шлинчак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что падение режима Асада в Сирии показало слабость российского диктатора Владимира Путина и призвал Россию пойти на переговоры для окончания войны в Украине. В Кремле отреагировали на призыв Трампа и выдвинули свои условия.



