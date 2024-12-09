Украина станет частью большого пакета договоренностей: о чем идет речь

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Ткачик Олеся
Новоизбранный президент Дональд Трамп может влиять на тех, кто зависим от него, и к сожалению, в этом случае речь идет именно об Украине. глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак. При этом эксперт добавил, что у новоизбранного президента Штатов пока нет механизмов влияния непосредственно на Россию. Но ему нужно демонстрировать скорый мир. Именно поэтому, добавил эксперт, Трамп пригласил третьего игрока – Китай.
Владимир Путин
При этом он добавил, что теоретически Трамп может убедить Си, чтобы тот уговорил Путина отступить. Впрочем, добавляет эксперт, правда в том, что профитов от воюющей России у Китая больше, чем в ситуации, когда РФ начинает возвращаться в мирную жизнь.
Впрочем, подчеркивает он, скорость – не та категория, которая точно ведет к успеху, поэтому, конечно, попытки будут. Хотя, по убеждению эксперта, в нынешнем хрупком мире временные дедлайны часто не соблюдаются, потому что возникновение новых проблем происходит гораздо чаще, чем решение предыдущих.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что избранный президент США Дональд Трамп заявил, что падение режима Асада в Сирии показало слабость российского диктатора Владимира Путина и призвал Россию пойти на переговоры для окончания войны в Украине. В Кремле отреагировали на призыв Трампа и выдвинули свои условия.
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