Украина стала первой в мире страной против которой использовали МБР

21 ноября Россия нанесла удар межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по Украине. Как сообщает Стратком ВСУ, Украина стала первой страной в мире, против которой применили межконтинентальную баллистическую ракету.

Межконтинентальная баллистическая ракета. Фото: Reuters

СтратКом ВСУ подтвердил информацию, что Россия впервые в истории применила межконтинентальную баллистическую ракету в боевых условиях нанеся удар по Украине.

"Украина — первая страна мира, против которой применили межконтинентальную баллистическую ракету. Мы сделаем все, чтобы Россия осталась в истории только своими преступлениями", — сообщает СтратКом ВСУ.

По предварительной информации удар по Днепру был нанесен МБР "Рубеж".

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) – это тип стратегического вооружения, способного доставлять ядерные или обычные боеголовки на большие расстояния, обычно более 5,500 км. Основной характеристикой МБР является ее способность добиваться любой точки на планете путем выхода на суборбитальную траекторию.

Согласно подсчетам Defense Express, по состоянию на начало 2024 года у России было более 500 МБР наземного и морского базирования. Считается, что в США имеется 800 боеголовок на 450 МБР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о первой реакции Европейского Союза на удар России межконтинентальной ракетой по Украине. По словам спикера ЕС Питера Стано, Путин играет в ядерную азартную игру используя МБР для ударов по Украине.

Также "Комментарии" писали о том, какие системы противоракетной обороны и средства ПВО могут сбивать межконтинентальную баллистическую ракету и есть ли они в Украине.