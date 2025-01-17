"Украина стала британской колонией после подписания договора о 100-летнем партнерстве": что известно

"z-военкоры" в Telegram распространяют бред, якобы Украина стала британской колонией после подписания договора о 100-летнем партнерстве. Об этом сообщает Центр стратегической коммуникации и информационной безопасности.

Подписание договора Украина-Британия

На самом деле соглашение, подписанное 16 января между Украиной и Соединенным Королевством, предусматривает расширение взаимовыгодного сотрудничества между обеими странами в безопасности, экономической, культурной и других сферах.

Она не содержит никаких положений, подтверждающих "колонизацию" Украины.

"Наращивание международного сотрудничества усиливает позиции Киева и именно поэтому Москва всячески пытается дискредитировать достижения Украины в этой сфере. Кремль хочет видеть Украину изолированной и лишенной международной поддержки, чтобы реализовать собственные – не вымышленные, а вполне реальные – планы по ее колонизации", – отмечают в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские СМИ и Telegram-каналы распространяют новый нарратив, якобы большинство украинцев в Европе негативно оценивают Революцию Достоинства. Такую информацию распространяют, ссылаясь на опрос портала t-online и сюжет Euronews.

На самом деле это враждебный фейк, отмечают в Центре стратегической коммуникации и информационной безопасности. Опрос по Революции Достоинства t-online не проводил, а Euronews не публиковал ни одного видео с такими результатами. Как отмечают фактчекеры ресурса "Проверено", ширящийся в сети ролик – подделка. Аналитики установили, что на официальных ресурсах Euronews и t-online нет упоминаний об этом опросе. А в видео использованы фотостоковые изображения и автоматический перевод, не соответствующий стилю Euronews.