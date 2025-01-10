Украина "срубила" два российских "Бука": потери оккупантов растут

ВСУ в ходе боев на юге Украины уничтожили два зенитно-ракетных комплекса "Бук-М3". Об этом 10 января сообщает портал "Комментарии со ссылкой на Силы обороны Юга. Также уничтожены пусково-зарядная установка, семь единиц автобронетехники, девять единиц разведывательных дронов и другую технику.

У оккупантов минус два "Бука". Фото: Минобороны РФ

Кроме того, на юге за минувшие сутки зафиксировано почти 300 вражеских обстрелов из различных видов артиллерии. Враг нанес 442 удара FPV-дронами различных модификаций, в том числе до десятка ударов барражирующими — типа "Ланцет", сбросив 372 осколочных боеприпаса.

"Россияне не прекращают штурмовые действия, пытаясь прорвать линию нашей обороны. Так, за минувшие сутки в операционной зоне их было зафиксировано три штурма на Приднепровском направлении. Также по жилой застройке в городе Херсон и Темировке Запорожской области, враг нанес удары управляемыми авиабомбами, применив шесть КАБов", — сообщили военные.

В январе силы обороны Украины устроили результативную охоту на российские средства ПВО. Например, 5 января украинские военные моряки за сутки поразили три вражеских средства ПВО - два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1" и зенитно-ракетный комплекс "Оса". Один ЗРК "Панцирь С1" стоит 13-14 млн долларов. ЗРК "Оса" -10 миллионов долларов. Также в январе были поражены два ЗРК С-300 оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря публично назвал потери РФ, а также впервые с февраля 2024 года – потери Украины. С начала полномасштабной войны Украина потеряла 43 тысяч воинов, зафиксировано 370 тысяч случаев оказания помощи раненым. Обновленные данные о российских потерях превышают 750 тысяч военных, отметил Зеленский. Это были 198 тысяч убитых и более 550 тысяч раненых.

По данным Генштаба ВСУ, общие потери оккупантов достигли 805 тысяч военных. Что касается техники, то по состоянию на утро 10 января украинские воины уничтожили и повредили 1041 средства ПВО РФ. Из них три — за последние сутки