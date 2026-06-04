Украина срочно обратилась в ФРГ с жестким заявлением: какое требование озвучено

Украина обратилась в Германию с просьбой предоставить десятки дополнительных ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot из существующих арсеналов уже в этом году. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

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По данным собеседников издания, Киев предложил своеобразную обменную схему. В ее пределах Украина могла бы получить необходимые боеприпасы из складов Германии, а Берлин в перспективе получил бы перехватчики, которые будут изготовлены в будущих производственных циклах.

В немецком правительстве, как отмечается, изучают запрос украинской стороны и не приняли окончательного решения. В то же время, не исключается, что официальные объявления могут прозвучать накануне или во время июльского саммита НАТО.

Украина продолжает в значительной степени полагаться на Соединенные Штаты как главный поставщик ракет для систем Patriot. Несмотря на перераспределение внимания Вашингтона из-за других международных кризисов, в частности на Ближнем Востоке, поставки этих перехватчиков, по данным источников, происходят в соответствии с ранее утвержденными графиками.

В то же время, ситуация для Киева остается напряженной. Россия наращивает производство баллистических ракет и усовершенствует их характеристики, что повышает нагрузку на украинскую систему ПВО.

Президент Владимир Зеленский неоднократно призвал партнеров усилить поставки ракет Patriot, однако ограниченные запасы в странах Европы усложняют оперативное предоставление дополнительных объемов. На этом фоне Германия остается единственным государством ЕС, способным внести существенный вклад в пополнение украинской противовоздушной обороны.

Портал "Комментарии" уже писал , что, учитывая текущие темпы военного производства, Россия способна поддерживать стабильный уровень ракетных запасов и одновременно активно использовать их для ударов по территории Украины. Как сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) в ответе на запрос "Украинской правды", ежемесячно армия РФ потенциально может запускать до 100 баллистических ракет, направленных против украинской инфраструктуры и военных объектов.