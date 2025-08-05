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Украина способна в одно мгновение вернуть все захваченные Путиным территории: условие шокирует

Политолог Евгений Магда считает, что в высказывании Петра Павла о возможном сохранении части украинских территорий под оккупацией нет ничего сенсационного — наоборот, к этим словам следует отнестись серьезно.

5 августа 2025, 15:45
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Клименко Елена

Украина потеряла контроль над более чем 20% своей территории, и возвращение всех захваченных Россией земель одновременно возможно лишь при условии ее полной капитуляции, заявил кандидат политических наук Евгений Магда.

Украина способна в одно мгновение вернуть все захваченные Путиным территории: условие шокирует

Фото: скриншот

Он отметил важность честного и объективного подхода к оценке ситуации и поддержал позицию президента Чехии Петра Павела, назвав его слова взвешенными и реалистичными.

"Я уже не первый год слежу за высказываниями Петра Павела, и могу сказать, что его заявления всегда носят чрезвычайно реалистичный характер. Он бывший военный, экспредседатель военного комитета НАТО и генерал чешской армии", — отметил Магда.

Политолог также обратил внимание, что официальной реакции от МИД Украины на слова Павела пока нет. К тому же, заметил он, чешский лидер сделал это заявление в интервью BBC еще месяц назад, но активное распространение его в информационном пространстве произошло только сейчас — вероятно из-за временного затишья в медиа.

"Поэтому я не вижу здесь ни сенсации, ни скандала. Все зависит от наших дальнейших действий. И, по моему мнению, мы должны работать ответственно и системно", — подытожил Магда.

Напомним, президент Чехии Петр Павел ранее заявил, что оккупация части украинских земель может стать вынужденной платой за сохранение государственности Украины.

"В настоящее время Украина, несмотря на всю поддержку Запада, не может вернуть все оккупированные территории за короткий срок и без значительных человеческих потерь. Мы стремимся, чтобы она осталась независимым и суверенным государством. Если ценой этого будет временная оккупация части территорий, то это может быть приемлемо. Мы никогда юридически не признаем эти территории российскими", — подчеркнул Павел.

Как уже писали "Комментарии", российские военные начали привлекать женщин к штурмовым операциям, о чем сообщают со стороны Покровска, из-за острой нехватки личного состава.



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Источник: https://t.me/kyivtv/101694
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