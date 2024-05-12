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Украина совершила рекордную атаку на территории России

Украинские силы атаковали объект в России на рекордном расстоянии.

сегодня, 08:15
Автор:
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Slava Kot
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Украина нанесла унизительный удар по России в самый важный для Путина день – "день победы". Украинский беспилотник пролетел над территорией России и врезался в нефтеперерабатывающий завод энергетической компании "Газпром". По информации украинских спецслужб, это стала рекордная атака украинских беспилотников за расстоянием.

Украина совершила рекордную атаку на территории России

Украинский дрон атаковал Россию пролетев рекордное расстояние. Фото из открытых источников

Как сообщает "Укринформ" со ссылкой на Службу безопасности Украины, дрон никогда раньше не наносил удара по российской инфраструктуре так глубоко на территории РФ. Украинские силы смогли атаковать НПЗ "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане 9 мая беспилотником, преодолевшим рекордные 1500 км.

"СБУ в очередной раз доказала, что имеет мощные технологические решения, которые помогают наносить врагу болезненные удары. Это значит, что российские НПЗ и нефтебазы, работающие на ВПК, не могут чувствовать себя в безопасности даже в глубоком тылу", — сообщил источник в СБУ.

Нефтеперерабатывающий завод "Газпром нефтехим Салават" считается одним из крупнейших в России. На нем нефть перерабатывали в бензин, дизельное горючее и другие продукты.

Кроме взрывов на НПЗ "Газпром нефтехим Салават" в Башкортостане, 9 мая украинские дроны также атаковали две нефтебазы в Краснодарском крае.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский посол в Польше пришел на кладбище для возложения цветов советским солдатам по случаю 9 мая. Там его ждали украинцы, которые провели акцию протеста.

Также "Комментарии" писали об инциденте, когда российскому диктатору Владимиру Путину на параде в Москве два офицера не отдали честь.




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