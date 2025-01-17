Украина согласна на мир и готова к уступкам, но с условием: о чем идет речь

Украина готова рассматривать возможность мира с Россией только при реализации концепции "мир через силу". Киев категорически отвергает подход "мир любой ценой", поскольку такой сценарий будет лишь стимулировать дальнейшую агрессию со стороны российских оккупантов. Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Сергей Кислица (фото из открытых источников)

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, Кислица подчеркнул, что несправедливый мир будет только способствовать реализации имперских амбиций России.

"Реализация концепции 'мир через силу' является единственным эффективным средством остановить агрессора и обеспечить всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир в соответствии с принципами Устава ООН", — отметил дипломат.

По его словам, политическое урегулирование возможно только путем внедрения Формулы мира, предложенной Украиной.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский назвал четыре страны, которые не хотят видеть Украину в НАТО . Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что четыре страны не хотели видеть Украину в НАТО. По его словам, это открытая информация и в список стран входят США, Германия, Венгрия и Словакия.

Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером ответил, какие страны не поддерживают членство Украины в НАТО. По его словам, это четыре государства, которые имеют разные причины вступления Украины в Альянс.

Также Зеленский поблагодарил международных партнеров за помощь, однако подчеркнул, что не следует забывать о вкладе Украины. По его словам, война 2024 года стоила для Украины по обеспечению сил обороны около 100 млрд долларов. Вклад Украины составил 40 млрд. долларов. США предоставили 35 млрд, а ЕС – 25.