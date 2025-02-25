Украина согласилась на соглашение с США о добыче полезных ископаемых: СМИ выяснили первые детали

Украина согласилась на соглашение с Соединенными Штатами по добыче полезных ископаемых после того, как Вашингтон отказался от самых жестких условий. Об этом сообщает Financial Times.

Соглашение Украины и США (фото из открытых источников)

По данным издания, американская сторона отказалась от своих строжайших требований, в том числе от права на $500 млрд потенциального дохода, который мог бы быть получен от добычи ископаемых. После этого Киев выразил готовность подписать документ.

Украинские чиновники отмечают, что новые условия соглашения значительно выгоднее. Они рассматривают эту договоренность как один из шагов по укреплению отношений с США, что крайне важно для Украины после трех лет войны.

"Мы неоднократно слышали от администрации Соединенных Штатов, что она (соглашение о добыче полезных ископаемых – Financial Times) является частью большей картины", – заявила в интервью Financial Times вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина, возглавлявшая переговорный процесс.

Согласно финальной версии соглашения, датированной 24 февраля, имеющимся в распоряжении FT, предусмотрено создание специального инвестиционного фонда. В него Украина будет перечислять 50% поступлений от будущей монетизации государственных полезных ископаемых, включая нефть, газ и сопутствующую логистическую инфраструктуру. Полученные средства фонд будет инвестировать в разные проекты внутри страны.

При этом соглашение не охватывает полезных ископаемых, уже приносящих прибыль государственному бюджету Украины. Таким образом, она не распространяется на деятельность "Нефтегаза" и "Укрнефти". В то же время в документе отсутствуют какие-либо упоминания о гарантиях безопасности от США, на которых Киев настаивал на начальных этапах переговоров.

Украинские чиновники отметили, что соглашение уже было утверждено министрами, и выразили надежду, что в ближайшее время Владимир Зеленский сможет посетить Белый дом для официального подписания документа с Трампом, сообщает Financial Times.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какой максимум может "выторговать" Украина . Президент США Дональд Трамп резко изменил риторику в отношении Украины и вместо всесторонней поддержки начал выдвигать требования. При этом Америка приступила к сближению с Россией.

Политтехнолог Олег Постернак убежден, что Америка идет от Украины — сотрудничество безопасности будет и дальше идти на спад, это неотвратимый процесс. Об этом он сказал в эфире "Киев24".

“Безопасное сотрудничество между Украиной и США будет постепенно спадать, сворачиваться. Это уже неотвратимый процесс. Мы уже не сможем изменить политику США. Постепенно затормозить – да. Постепенно создать впечатление, что Зеленский встретится с Трампом – да. Постепенно в диалоге там по соглашению о недрах получить максимально выгодные Украине пункты – да. Но вернуть Америку предыдущий статус в период Байдена мы никогда уже не сможем. Забудьте об этом, нам нужно просто жить в новой реальности”, – объяснил эксперт.