Представители украинского правительства подали судебные тяжбы в отношении двух западных компаний. Причина – невыполнение контракта на поставки оборудования, а также отсутствие предложения о возвращении гонорара, уплаченного Киевом по обеспечению сделок.

Украина подала в суд на западные компании (фото из открытых источников)

По сообщению Newsweek, Министерство обороны Украины имеет серию скандалов, связанных с закупкой в период, когда армия продолжает борьбу в полномасштабной российской войне. За более чем полтора года боевое продвижение украинского войска стало очень зависеть от поставок западного вооружения.

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В частности, 11% военных соглашений заключено с иностранными компаниями, и что "лишь некоторые из них испытывали трудности с выполнением своих обязательств в полном объеме".

Шесть иностранных поставщиков, два из которых американские, "не полностью или частично не выполнили свои обязательства по некоторым контрактам, но сделали частичную поставку или полностью вернули средства". Два европейских поставщика "не привезли товар и не вернули авансовый платеж". В отношении этих компаний и принимают юридические меры.

Отметим, что украинское Министерство обороны не обнародовало названия компаний по которым подали иски.

В частности, по словам покинувшего пост оборонного министра Алексея Резникова, представители украинского правительства выдвинули несколько арбитражных исков в отношении компании "Альфа" из Польши.

"Таких фирм много, и, к сожалению, не все из них, даже влиятельные игроки рынка, смогли выполнить подписанные контракты", — сообщил экс-министр и добавил, что оборонное учреждение выиграло еще одно арбитражное дело в отношении не обнародованной иностранной компании. украинские фирмы, не поставившие обещанное, и американские".

"В случае с "Альфой" представители фирмы" предложили нам другие типы снарядов; мы сейчас изучаем, подходят ли они нам. А потом либо возьмем их, либо будем требовать вернуть аванс", заключил Резников.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что директор Моссада заявил, что Россия готовится получить новое оружие от своего союзника.