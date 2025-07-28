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Украина снова на шаг позади: Федоров рассказал о дальнейших планах России

Какую тактику будет использовать Россия в войне против Украины

28 июля 2025, 19:25
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Кречмаровская Наталия

Дроны-перехватчики, на которые возлагают большие надежды в Украине, уже не помогут. Россия уже прибегает к разным решениям, которые позволят вражеским дронам обходить дроны-перехватчики.

Украина снова на шаг позади: Федоров рассказал о дальнейших планах России

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире национального телемарафона рассказал, какие решения рассматривает Украина и какие будут дальнейшие шаги Россия.

Фёдоров предположил, что вскоре враг обязательно будет переходить на реактивные дроны. Именно поэтому, по его словам, в Украине уже нужно работать над решением этой проблемы.

"Развитие технологий – это как блиц в шахматах, то есть все очень быстро меняется и постоянно нужно принимать новые решения… Россия обязательно будет переходить и на реактивные дроны и нам нужно уже работать над этим", – заявил Федоров.

По его словам, если есть определенные успехи в сбитии "Шахедов" дронами-перехватчиками, то завтра он может отличаться, потому что Россия очень быстро развивается.

"Они уже интегрируют разные решения, которые позволяют "шахедам" обходить перехватчики и мы внедряем другие решения. Поэтому это ежедневно смена тактики", — сказал министр.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что об этой проблеме рассказывал военный специалист в области радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

По его словам, "шахеды" начали выполнять комплекс сложных маневров в полете, направленных на снижение эффективности наших зенитных дронов. Заметил, что противник заранее был готов к ряду контрмер, и это только первые проявления. Также подчеркнул, что Россия просто так не откажется от своего массового оружия.




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