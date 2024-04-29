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Украина сможет воевать до 2028 года: кто поддержит Киев финансово

Аналитики Reuters обьяснили, как Украина сможет получать средства на финансирование войны до 2028 года

сегодня, 10:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина получила от США жизненно важную военную помощь в размере 61 млрд долларов. Однако Киеву все еще нужен среднесрочный план финансирования, чтобы противостоять давлению со стороны России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Украина сможет воевать до 2028 года: кто поддержит Киев финансово

Война в Украине. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, центральное место в плане финансирования, по мнению издания, должно занять привлечение замороженных активов центрального банка Москвы для выплаты компенсации за нанесенный войной ущерб.

Издание предполагает, что американский пакет помощи обеспечит Украину оружием и боеприпасами примерно до конца 2025 года. Поэтому в этот же период у Украины снова может закончиться оружие.

"Даже, если Джо Байден будет переизбран на пост президента США в ноябре этого года, ему, возможно, будет трудно добиться от Конгресса выделения дополнительных средств. А, если в Белый дом вернется Дональд Трамп, американская поддержка Украины станет еще более сомнительной, учитывая, что кандидат от республиканцев ранее не проявлял готовности к обороне Киева", — говорится в материале.

Издание считает, что многолетний план финансирования Украины имел бы несколько преимуществ. Прежде всего, он обеспечит определенную страховку от политических колебаний США. Он также укрепил бы моральный дух украинцев и дал бы западным производителям оружия больше уверенности в наращивании производства.

Аналитики считают, что главный способ получить гораздо больше денег для Украины — мобилизовать российские активы, замороженные западными странами в начале войны, на сумму около 320 миллиардов долларов.

"Если страны гарантируют выплату процентов по активам в течение десяти лет, они смогут собрать от 30 до 40 млн евро. Хотя это и поможет, но не изменит ситуацию, поскольку будет финансировать Украину менее полугода", — говорится в материале.

При этом отмечается, что, если Украина получит 320 млрд долларов – это будет совсем другое дело.

"Это позволит финансировать войну как минимум до конца 2028 года. Если воюющие стороны прекратят или заморозят конфликт до этого времени, Украина сможет использовать часть денег на восстановление своей экономики, которое, по оценкам Всемирного банка, обойдется в 486 млрд долларов", — говорится в материале.

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Источник: https://www.reuters.com/breakingviews/ukraines-61-bln-lifeline-is-not-enough-2024-04-29/
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