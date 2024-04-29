Украина сможет воевать до 2028 года: кто поддержит Киев финансово

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Кравцев Сергей
Украина получила от США жизненно важную военную помощь в размере 61 млрд долларов. Однако Киеву все еще нужен среднесрочный план финансирования, чтобы противостоять давлению со стороны России. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, центральное место в плане финансирования, по мнению издания, должно занять привлечение замороженных активов центрального банка Москвы для выплаты компенсации за нанесенный войной ущерб.
Издание предполагает, что американский пакет помощи обеспечит Украину оружием и боеприпасами примерно до конца 2025 года. Поэтому в этот же период у Украины снова может закончиться оружие.
Издание считает, что многолетний план финансирования Украины имел бы несколько преимуществ. Прежде всего, он обеспечит определенную страховку от политических колебаний США. Он также укрепил бы моральный дух украинцев и дал бы западным производителям оружия больше уверенности в наращивании производства.
Аналитики считают, что главный способ получить гораздо больше денег для Украины — мобилизовать российские активы, замороженные западными странами в начале войны, на сумму около 320 миллиардов долларов.
При этом отмечается, что, если Украина получит 320 млрд долларов – это будет совсем другое дело.
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