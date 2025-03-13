Украина смогла полностью нивелировать главный нарратив России: о чем речь

Довольно долгое время главные спикеры Кремля пытались манипулировать общественным мнением, распространяя тезис о том, что именно Киев не хочет мира, а потому делает все, чтобы война продолжалась, не считается с потерями гражданских и военных. После того, как США и Украина официально предложили перемирие, российским пропагандистам будет сложно продвигать нарратив, что именно Украина не хочет мира. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович.

Конец войны. Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что главное достижение переговоров в Джидде состоит в том, что Украина, во-первых, возобновила нормальные отношения с Соединенными Штатами, что уже отражается в возобновлении военно-технической помощи, обмене разведданными и вообще улучшении отношений, как на дипломатическом, так и на чисто техническом уровне. А, во-вторых, важное следствие – Украина смогла полностью нивелировать нарратив России о том, что именно наша страна вроде бы не хочет мира и не готова к перемирию.

По словам Игоря Рейтеровича, Украина продемонстрировала, что как раз наоборот она готова идти даже на уступки, поскольку история с перемирием была предложена собственно Соединенными Штатами Америки. Украина это поддержала и потому смогла здесь перехватить инициативу. И еще немаловажный момент состоит в том, что с технической точки зрения, конечно, не получится быстро эту идею с перемирием реализовать, но России придется давать какой-то ответ на этот вопрос либо соглашаться, либо не соглашаться. Или даже затягивать время, но в любом случае любое развитие событий будет уже более выгодно для Украины, чем это было еще буквально несколько недель назад, особенно после той печально известной встречи в Овальном кабинете.

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