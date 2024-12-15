Украина сменила командующего ОТУ «Донецк»: кто возглавил направление, которое горит

Украина назначила нового командующего оперативно-тактической группировкой войск "Донецк" на фоне активизации боевых действий в Донецкой области. Вместо генерала Александра Луценко этот пост занял генерал Александр Тарнавский, сообщает CNN со ссылкой на анонимный источник.

Бои в Донецкой области

В материале издания отмечается, что решение было принято после того, как Луценко критиковали за недостаточную эффективность в сдерживании наступления российских войск на Покровск — один из ключевых городов региона.

В CNN отмечают, что на Покровском направлении в течение нескольких месяцев продолжаются ожесточенные бои. Российские войска пытаются приблизиться к городу, имеющему стратегическое значение для Москвы.

"Его захват российскими войсками стал бы наибольшим поражением Украины за последние месяцы и осложнил усилия Украины, направленные на то, чтобы сдвинуться с мертвой точки, в то время как российские войска оказывают серьезное давление на линии фронта на востоке страны", — отмечается в материале CNN.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что, по информации мониторингового ресурса DeepState между Силами обороны и российскими оккупантами, произошло крупное встречное сражение на Покровском направлении. Для украинских военных он был успешен. При этом мониторинговый проект подчеркивает, что бой состоялся у села Песчаное. Эксперты мониторингового проекта подчеркивают, что силы обеих сторон во время боя были равны. "Произошло встречное сражение с применением гранат, ручных гранатометов и стрелкового оружия. Силы Обороны дали бой, враг откатился к посадкам возле Шевченко", — говорится в сообщении аналитиков в DeepState.



