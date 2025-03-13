Стало известно, на каком этапе Украину принудят выполнить стамбульские соглашения

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Ткачик Олеся
Договорившись с американцами о прекращении огня на фронте сроком на 30 дней украинские власти получают очень ограниченное пространство для маневра, заявил в эфире Times Radio бывший премьер Арсений Яценюк.
Владимир Путин
По его убеждению, украинские власти фактически приняли предложение США предоставить россиянам щедрое предложение по соглашению о 30-дневном прекращении огня.
При этом, говорит Яценюк, кремлевский диктатор Владимир Путин отлично понимает, что для него открывается окно возможностей.
По его словам, Путин должен выдвигать эти требования, ведь население России убеждено, что РФ побеждает на фронте в Украине. Там игнорируют безумные потери россиян на фронте.
Яценюк считает, что самый опасный момент для Украины наступит, когда РФ согласится на перемирие.
Что касается Китая, говорит Яценюк, то президент Си Цзиньпинь должен приветствовать предложение о прекращении огня, которое великодушно предложили Украина и США.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Украина выбрала самое 30-дневное перемирие.
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