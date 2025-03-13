Стало известно, на каком этапе Украину принудят выполнить стамбульские соглашения

Договорившись с американцами о прекращении огня на фронте сроком на 30 дней украинские власти получают очень ограниченное пространство для маневра, заявил в эфире Times Radio бывший премьер Арсений Яценюк.

Владимир Путин

По его убеждению, украинские власти фактически приняли предложение США предоставить россиянам щедрое предложение по соглашению о 30-дневном прекращении огня.

При этом, говорит Яценюк, кремлевский диктатор Владимир Путин отлично понимает, что для него открывается окно возможностей.

"Думаю, что Путин более склонен принять предложение о прекращении огня, но с условиями", – отметил политик.

По его словам, Путин должен выдвигать эти требования, ведь население России убеждено, что РФ побеждает на фронте в Украине. Там игнорируют безумные потери россиян на фронте.

Яценюк считает, что самый опасный момент для Украины наступит, когда РФ согласится на перемирие.

"Они организуют очень сложную и запутанную тактику переговоров с целью перевернуть ситуацию, давить на американцев и украинцев, чтобы они приняли так называемые пресловутые стамбульские условия, которые фактически являются капитуляцией Украины. Мое ощущение, что таков план военного преступника Путина", – подчеркнул политик.

Что касается Китая, говорит Яценюк, то президент Си Цзиньпинь должен приветствовать предложение о прекращении огня, которое великодушно предложили Украина и США.

"Думаю, что, например, американцы должны срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН, возложить на стол это предложение, призвать всех постоянных и непостоянных членов Совбеза ООН поддержать предложение о прекращении огня, очертить рамочное соглашение для настоящего долгосрочного мира между Украиной и Россией. Это – шахматная партия, и она очень сложная", — подытожил политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Украина выбрала самое 30-дневное перемирие.



