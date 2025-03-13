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Стало известно, на каком этапе Украину принудят выполнить стамбульские соглашения

Путин хочет обыграть США и Украину и заставить Киев выполнять так называемые стамбульские соглашения

13 марта 2025, 10:58
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Ткачик Олеся

Договорившись с американцами о прекращении огня на фронте сроком на 30 дней украинские власти получают очень ограниченное пространство для маневра, заявил в эфире Times Radio бывший премьер Арсений Яценюк.

Стало известно, на каком этапе Украину принудят выполнить стамбульские соглашения

Владимир Путин

По его убеждению, украинские власти фактически приняли предложение США предоставить россиянам щедрое предложение по соглашению о 30-дневном прекращении огня.

При этом, говорит Яценюк, кремлевский диктатор Владимир Путин отлично понимает, что для него открывается окно возможностей.

"Думаю, что Путин более склонен принять предложение о прекращении огня, но с условиями", – отметил политик.

По его словам, Путин должен выдвигать эти требования, ведь население России убеждено, что РФ побеждает на фронте в Украине. Там игнорируют безумные потери россиян на фронте.

Яценюк считает, что самый опасный момент для Украины наступит, когда РФ согласится на перемирие.

"Они организуют очень сложную и запутанную тактику переговоров с целью перевернуть ситуацию, давить на американцев и украинцев, чтобы они приняли так называемые пресловутые стамбульские условия, которые фактически являются капитуляцией Украины. Мое ощущение, что таков план военного преступника Путина", – подчеркнул политик.

Что касается Китая, говорит Яценюк, то президент Си Цзиньпинь должен приветствовать предложение о прекращении огня, которое великодушно предложили Украина и США.

"Думаю, что, например, американцы должны срочно созвать заседание Совета Безопасности ООН, возложить на стол это предложение, призвать всех постоянных и непостоянных членов Совбеза ООН поддержать предложение о прекращении огня, очертить рамочное соглашение для настоящего долгосрочного мира между Украиной и Россией. Это – шахматная партия, и она очень сложная", — подытожил политик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Украина выбрала самое 30-дневное перемирие.




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Источник: https://www.facebook.com/yatsenyuk.arseniy/videos/24117143001208894
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