Россия ежегодно получала 6,5 миллиарда долларов дохода от транзита газа через территорию Украины, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил бывший генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

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"Это значительная сумма. Сейчас через Украину идет около 15 миллиардов кубометров газа и примерно столько же через Турцию. Мы лишили 50% экспорта, который у них оставался после начала войны. Это очень существенный удар по "Газпрому". Акции уже снизились до самого низкого уровня" с 2009 года", – отметил Макогон.

По его словам, в прошлом году "Газпром" впервые за 10-12 лет показал значительный ущерб и вынужден повышать цены для населения в России, и они вырастут на 37%. Это может привести к социальному напряжению, побуждающему россиян задуматься над завершением войны, предположил эксперт.

Макогон также отметил, что тарифы на транспортировку газа в Украину не пересматривались с 2019 года. Даже после повышения это существенно не повлияет на население, поскольку цена газа для бытовых потребителей остается фиксированной на уровне 7,96 гривен за кубометр.

Впрочем, по словам эксперта, для промышленных потребителей цена может вырасти на 4,5%, ведь тарифы увеличиваются всего на 74 копейки за кубометр, в то время как рыночная цена на газ на бирже составляет 16 гривен.

"Эту тему больше разгоняют оппозиционные силы, связанные с Российской Федерацией, чтобы пошить на эту тему. Но я считаю, что это верное решение. Мы не можем позволить нашему врагу зарабатывать 6,5 миллиарда долларов ежегодно на продаже газа в Европу во время войны. Ведь эти средства потом возвращаются к нам в виде дронов, ракет и другого оружия. Поэтому наша позиция полностью обоснована и поддерживается нашими партнерами, Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что решение Украины остановить транзит российского газа в Европу стало настолько болезненным для Путина, что он решил отомстить лично Зеленскому.



