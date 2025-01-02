Украина сделала РФ беднее на миллиарды долларов: детали успешной операции

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Ткачик Олеся
Россия ежегодно получала 6,5 миллиарда долларов дохода от транзита газа через территорию Украины, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил бывший генеральный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
Россия
По его словам, в прошлом году "Газпром" впервые за 10-12 лет показал значительный ущерб и вынужден повышать цены для населения в России, и они вырастут на 37%. Это может привести к социальному напряжению, побуждающему россиян задуматься над завершением войны, предположил эксперт.
Макогон также отметил, что тарифы на транспортировку газа в Украину не пересматривались с 2019 года. Даже после повышения это существенно не повлияет на население, поскольку цена газа для бытовых потребителей остается фиксированной на уровне 7,96 гривен за кубометр.
Впрочем, по словам эксперта, для промышленных потребителей цена может вырасти на 4,5%, ведь тарифы увеличиваются всего на 74 копейки за кубометр, в то время как рыночная цена на газ на бирже составляет 16 гривен.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что решение Украины остановить транзит российского газа в Европу стало настолько болезненным для Путина, что он решил отомстить лично Зеленскому.
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