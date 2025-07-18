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Украина сделала беспрецедентное предложение иностранным оборонным компаниям: о чем идет речь

Иностранные оборонные компании смогут присылать свои новейшие разработки прямо в зону боевых действий

18 июля 2025, 01:40
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Лиля Воробьева

Украина готова предоставить свою линию фронту для опробования иностранного вооружения в боях против российских войск. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Украина сделала беспрецедентное предложение иностранным оборонным компаниям: о чем идет речь

Война в Украине (фото из открытых источников)

В рамках новой инициативы под названием "Тестирование в Украине" оборонные компании других государств смогут присылать свои современные разработки непосредственно в зону боевых действий. Перед использованием украинские военные будут проходить онлайн-обучение от производителей, после чего будут применять новое оружие в реальных условиях и отправлять разработчикам отчеты о его эффективности.

Среди приоритетных направлений системы противовоздушной обороны, средства перехвата дронов, технологии на основе искусственного интеллекта, инструменты для борьбы с управляемыми авиабомбами. Также акцент сделан на морских дронах, системах электронной разведки, решениях для управления огнем и ІІ-разработках для повышения точности артиллерии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что НАТО разработало план молниеносной нейтрализации российского города в случае угрозы. У НАТО есть техническая возможность молниеносно "нейтрализовать" Калининградскую область, которая является одним из ключевых форпостов РФ в Европе. Об этом заявил командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью в интервью Defense News.

Армия США и ее союзники по НАТО приступают к реализации нового плана "Линия сдерживания на восточном фланге", целью которого является усиление наземных возможностей и повышение военно-промышленной совместимости в рамках альянса, заявил командующий армией США в Европе и Африке в среду на первой конференции Ассоциации армии США LandEuro в Висбадене. По словам генерала Кристофера Донахью, в рамках плана противодействия российским угрозам и обеспечению масштабированного глобального сдерживания, армия и ее союзники по НАТО срочно разрабатывают стандартизированные базирующиеся на данных базы данных, совместные пусковые установки и облачную координацию.



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Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/ukraine-offers-its-front-line-test-bed-foreign-weapons-2025-07-17/
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