Украина сделала беспрецедентное предложение иностранным оборонным компаниям: о чем идет речь

Украина готова предоставить свою линию фронту для опробования иностранного вооружения в боях против российских войск. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Война в Украине (фото из открытых источников)

В рамках новой инициативы под названием "Тестирование в Украине" оборонные компании других государств смогут присылать свои современные разработки непосредственно в зону боевых действий. Перед использованием украинские военные будут проходить онлайн-обучение от производителей, после чего будут применять новое оружие в реальных условиях и отправлять разработчикам отчеты о его эффективности.

Среди приоритетных направлений системы противовоздушной обороны, средства перехвата дронов, технологии на основе искусственного интеллекта, инструменты для борьбы с управляемыми авиабомбами. Также акцент сделан на морских дронах, системах электронной разведки, решениях для управления огнем и ІІ-разработках для повышения точности артиллерии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что НАТО разработало план молниеносной нейтрализации российского города в случае угрозы. У НАТО есть техническая возможность молниеносно "нейтрализовать" Калининградскую область, которая является одним из ключевых форпостов РФ в Европе. Об этом заявил командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью в интервью Defense News.

Армия США и ее союзники по НАТО приступают к реализации нового плана "Линия сдерживания на восточном фланге", целью которого является усиление наземных возможностей и повышение военно-промышленной совместимости в рамках альянса, заявил командующий армией США в Европе и Африке в среду на первой конференции Ассоциации армии США LandEuro в Висбадене. По словам генерала Кристофера Донахью, в рамках плана противодействия российским угрозам и обеспечению масштабированного глобального сдерживания, армия и ее союзники по НАТО срочно разрабатывают стандартизированные базирующиеся на данных базы данных, совместные пусковые установки и облачную координацию.