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Украина "сдает" Купянск и другое: в ГУР рассказали о новой информатаке россиян

Кремль, в частности, будет распространять обманчивые и лживые сообщения о якобы сомнениях украинских партнеров в возможности победы Украины, отметили в ГУР Минобороны

сегодня, 11:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинской разведке стало известно, что страна-агрессор подготовила новый этап информационной войны против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Украина "сдает" Купянск и другое: в ГУР рассказали о новой информатаке россиян

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

ГУР сообщает, что 25 августа в администрации российского президента состоялось совещание по очередному этапу информационной войны в украинском и мировом медиапространстве.


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В мероприятии приняли участие первый замруководителя администрации Путина Сергей Кириенко, кремлевские "технологи" и представители медиаресурсов, которые принимают активное участие в различных операциях в информационной сфере.

По информации ГУР, тема совещания: утверждение конкретных нарративов, которые должны дискредитировать Украину и повлиять на ее партнеров в мире.

Украинская разведка сообщает, что в ближайшее время российская пропаганда сосредоточится на использовании таких тем и нарративов:

"Массовая мобилизация": мобилизации будут подлежать все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья; мобилизация будет касаться несовершеннолетних.

"Уныние украинских партнеров в возможности победы": "договорняки" о "мире в обмен на территории"; политические соглашения (фабрикование материалов о "тайной договоренности" мэра Киева Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США о поддержке его на предстоящих выборах президента).

"Украинское контрнаступление не имеет успехов": увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ крупных городов; отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели местных защитников в каждом регионе Украины; украинская власть "сдает" Купянск; поиск виновных в "провалах" ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.

"Украина отказывается от оккупированных территорий": демонстрация сфабрикованных документов.

"Тотальная коррупция": государство не борется с коррупцией — бюджет разворовывается, закупки не проводятся; отсутствие наказаний для коррупционеров;

"Прекрасная" жизнь на оккупированных территориях": высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым; развитие инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья; свободные выборы в единый день голосования по законам РФ.

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Источник: https://gur.gov.ua/content/u-kremli-zatverdyly-tematyku-novoho-etapu-informatsiinoi-viiny-proty-ukrainy.html
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