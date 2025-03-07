Украина сбивает гораздо меньше ракет: какую тактику применяет Россия

В ночь на пятницу Россия произвела очередной массированный обстрел Украины. В Воздушных силах сообщили, что оккупанты запустили 67 ракет разных типов, из них было сбито 34.

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Авиационный эксперт Константин Криволап объяснил, что количество сбитых ракет значительно уменьшилось и объяснил, какую тактику применяет Россия, пишет издание "РБК-Украина".

По словам эксперта, россияне планируют обстрелы так, чтобы ракеты уходили на низких высотах.

"Ракеты запускают очень низко. То есть россияне уже научились планировать эти миссии, научились планировать их эффективно, понимая все по высотам", – объяснил Криволап.

По его словам, количество уничтоженных крылатых ракет сейчас значительно меньше, чем обычно. Причиной он назвал отсутствие самолетов Saab 340 дальнего радиолокационного обнаружения и привязных аэростатов в качестве РЛС, которые могут видеть такое же расстояние, как и эти самолеты.

"Мы привыкли, что это не менее 80-85% (сбитие – ред.), мы так вообще думаем, что где-то 90% мы должны уничтожать. Но здесь ситуация осложняется тем, что россияне стали концентрировать удары по конкретным целям. Если ракеты раньше рассредоточивались, то сейчас они летят концентрированно", — отметил он.

Эксперт также пояснил, что враг использует "Искандеры" и KN-23 для этих атак, а также возобновили использование С-300, которых давно не было. Кроме того, по словам Криволапа, россияне пытаются применить малозаметность Су-57 и ракеты Х-69, чтобы незаметно, "тихонько подкрасться под этот шум, насилие, полеты, залеты и ударить этими ракетами". Криволап отметил, что из запущенных восьми таких ракет только одну из них удалось сбить.

Также враг запускает ракеты по определенным маршрутам, чтобы перегрузить ПВО. По его словам, это такая специфика сегодняшней атаки.

Напомним, что портал "Комментарии" писал в четверг об угрозе массированного удара.



