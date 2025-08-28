"Украина с треском проиграет": новый шокирующий прогноз Арестовича

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович не прогнозирует Украине оптимистических сценариев завершения войны. По его словам, сценарий для Украины — это путь Южного Вьетнама.

Алексей Арестович. Фото портал "Комментарии"

"США в лице Трампа уже начали процесс сброса ответственности за поражение Украины на Европу и Зеленского. Быстро этот процесс не будет идти, но и долго продолжаться не сможет. Финансирование войны в Украине будет постепенно переходить под обеспечение Европы и самой Украины. Вытащить ее они не смогут, и Украина в конце концов с треском проигрывает", — прогноз

По его словам, может быть достигнуто перемирие, но без устранения причин войны будет продолжаться недолго. Россия и Украина очень предсказуемы в ведении боевых действий.

"Украина взяла максимально невыгодную для себя тактику — удержание линии обороны. Тактика российской армии тоже проста — перемола сил и средств противника, который держит линию обороны. Поэтому не имеет значения, насколько медленно российская армия продвигается. Россия умеет и может играть в долгую", — заметил Арестович.

Он предположил, что если некому будет держать линию обороны, то можно будет захватить территорий столько, сколько нужно. По его словам, сейчас российская армия выполняет политическую задачу – взятие под полный контроль Донецкой и Луганской областей. Однако делает это тоже невыгодным способом – штурмами городских агломераций, понеся значительные потери.

Отвергает Арестович информацию о том, что Россия намерена захватить всю Украину.

"Если бы Кремль ставил задачу захвата всей Украины, как об этом говорит украинская пропаганда, Россия наступала бы на Киев и где-то в район Ровно, чтобы отрезать большую часть Украины от военных поставок. Как мы видим — это не так. По крайней мере на данном этапе", — пояснил бывший советник ОП.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое предложение может готовить Путин для США и Украины.




