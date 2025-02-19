Украина пытается "перетащить" США на свою сторону: что предлагает

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Кречмаровская Наталия
В среду, 19 февраля, в Киев прибыл спецпредставитель президент США по Украине и России Кит Келлог. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал о результатах встречи с Келлогом.
Фото портал "Комментарии"
Ермак подчеркнул, что для власти важно, чтобы Келлог получил полную информацию о происходящем на фронте, об устойчивости и духе нашей нации, которые остаются неизменными все эти годы. Также важно, чтобы спецпредставитель Трампа увидел это своими глазами и получил все детали. По словам Ермака, важными будут брифинги от военного командования и командующих на местах о ситуации на поле боя.
По его убеждению, важно, как завершится эта война. Именно об этом, как заверил Ермак, лично сказал Киту Келлогу.
Ермак подчеркнул, что власть заинтересована в стратегическом, долгосрочном и всеобъемлющем партнерстве с США. Украина нуждается в гарантиях безопасности, оборонном и экономическом партнерстве.
Напомним, что Украина и США, как писал портал "Комментарии", обсуждали варианты передачи полезных ископаемых в обмен на помощь. Соглашение не было подписано, однако во власти заявили, что "документ остается на столе".
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