Украина пытается "перетащить" США на свою сторону: что предлагает

В среду, 19 февраля, в Киев прибыл спецпредставитель президент США по Украине и России Кит Келлог. Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал о результатах встречи с Келлогом.

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Ермак подчеркнул, что для власти важно, чтобы Келлог получил полную информацию о происходящем на фронте, об устойчивости и духе нашей нации, которые остаются неизменными все эти годы. Также важно, чтобы спецпредставитель Трампа увидел это своими глазами и получил все детали. По словам Ермака, важными будут брифинги от военного командования и командующих на местах о ситуации на поле боя.

“Рассчитываем на продолжение американской поддержки нашего государства. Хотим, чтобы отношения между нашими странами оставались открытыми, у них было доверие и принципы взаимного успеха”, — рассказал Ермак.

По его убеждению, важно, как завершится эта война. Именно об этом, как заверил Ермак, лично сказал Киту Келлогу.

"Россия всегда манипулирует информацией, пытается посеять раскол, врать, чтобы поссорить нас между собой. Принцип ничего об Украине без Украины – ключевой. Мы заинтересованы в том, чтобы США были на стороне правды и справедливости, а она за нами", — уверен руководитель ОП.

Ермак подчеркнул, что власть заинтересована в стратегическом, долгосрочном и всеобъемлющем партнерстве с США. Украина нуждается в гарантиях безопасности, оборонном и экономическом партнерстве.

Напомним, что Украина и США, как писал портал "Комментарии", обсуждали варианты передачи полезных ископаемых в обмен на помощь. Соглашение не было подписано, однако во власти заявили, что "документ остается на столе".



