Украина просит у партнеров две вещи: если ЕС откажет, Путин пойдет дальше

Евросоюз должен как можно быстрее предоставить Украине оружие и увеличить давление на путинский режим, потому что, если российского диктатора Владимира Путина не остановить сейчас, он перенесет войну вглубь Европы. Такое заявление во время онлайн-выступления на заседании Совета министров иностранных дел ЕС сделал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Украинский министр, что общая стратегия в отношении России должна заключаться не в уступках, а в увеличении силы, самодостаточности и лидерстве Европы.

"Путин пойдет дальше вглубь Европы и ближе к вашим домам, если его не остановить в Украине. Такова реальность. И мы не хотим, чтобы ваши страны когда-то увидели удары кассетными баллистическими ракетами по жилым кварталам или детским площадкам. Именно поэтому необходимо действовать сейчас, чтобы достичь мира, чтобы усилить Украину и увеличить давление на Москву", — подчеркнул Сибига.

Глава МИД Украины уточнил, беспрецедентные удары российских войск по Кривому Рогу и Сумах демонстрируют, что Путин стремится продолжать войну, а не искать мира.

По словам Сибиги, в ответ на действия РФ нужны решительные шаги Европы по усилению украинских и европейских возможностей, увеличение давления на агрессора и ускорение интеграции Украины в ЕС.

"Призываю ваши правительства и муниципалитеты рассмотреть возможность предоставления дополнительной поддержки для Сум и Кривого Рога, для людей в этих городах", — подчеркнул Андрей Сибига.

Кроме того, министр призвал европейских коллег усилить военную помощь для Украины, прежде всего укреплением возможностей противовоздушной помощи: предоставить дополнительные комплексы, пусковые, ракеты и запчасти.

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