Украина производит больше оружия, чем когда-либо, но есть досадный нюанс

На третий год полномасштабной войны собственная оборонная промышленность Украины производит больше оружия, чем когда-либо. Однако помощь союзников все равно остается критически необходимой в противостоянии России. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

Беспилотник. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, если на момент вторжения России у Украины был всего один прототип гаубицы "Богдана" отечественного производства, то уже в прошлом году Киев заявил, что производит больше артиллерийских орудий, чем все страны НАТО вместе взятые.

"Стоимость оружия, которое может производить оборонная промышленность Украины, выросла с 1 миллиарда долларов в 2022 году до 35 миллиардов долларов за три года войны, даже при том, что Россия обстреливает ракетами ее заводы", — обращают внимание журналисты.

При этом в WSJ отмечают, что даже такой активной трансформации отечественного арсенала будет недостаточно для того, чтобы Украина смогла в одиночку противостоять России.

"Украине нужны США и другие западные союзники, чтобы противостоять российской военной машине. Она не может произвести достаточного количества боеприпасов, чтобы поддерживать огонь своих орудий, или перехватчиков ПВО, необходимых для защиты от российских ракет", – считают аналитики.

Журналисты отмечают, несмотря на то, что производство оружия в Украине набирает обороты, украинский бюджет без западной поддержки быстро иссякает.

Чтобы задействовать свободные мощности, правительства некоторых западных стран финансируют закупки оружия у украинских оборонных компаний по так называемой датской модели, когда вместо того, чтобы поставлять Киеву западное оружие, они выделяют средства на закупку вооружений у украинских оборонных производителей. При этом война в Украине стала испытательным полигоном для целого ряда вооружений и дала странам НАТО ценные уроки того, как они проявляют себя в бою, отмечает WSJ.

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