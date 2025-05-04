Украина проигрывает войну без ЗРК Patriot: озвученный неожиданный сценарий

Отсутствие американских систем противовоздушной обороны Patriot в Украине может привести к увеличению количества жертв от войны, начатой Россией, но это не означает, что без них Украина обязательно проиграет этот конфликт, заявил директор Фонда компетентной помощи армии "Вернись живым" Тарас Чмут.

ЗРК Patriot. Фото: 24 Канал

Он отметил, что отсутствие публичной информации о точном количестве систем Patriot, объекты, которые они прикрывают, и их эффективность не позволяет с уверенностью утверждать, что сейчас Украина защищена этими американскими комплексами.

В то же время эксперт отметил, что существуют альтернативы, в частности, европейские системы SAMP/T, которые уже на вооружении украинской армии и часто сравниваются с Patriot.

"Patriot для нас уже знаком и хорошо проработан вариант, доступный и относительно простой в использовании. Его основное преимущество — способность перехватывать, в частности, баллистические и гиперзвуковые ракеты", — добавил он.

Чмут также предположил, что без систем Patriot в Украине может возрасти количество жертв войны, и в этом будет виновата не только Россия, но и США, способствующие этой ситуации. Однако он напомнил, что в 2022 году Украина успешно боролась без этих систем и не сдалась.

"Даже без систем Patriot мы не проиграли войну, ведь в феврале-марте 2022 года воевали без них, без F-16, Брэдли, Леопардов и даже неплохо держали оборону. Возможно, проблема не в технике, а в чем-то другом?", — подытожил он.

Напомним, ранее западные медиа сообщали, что Дональд Трамп якобы отказывается продавать Украине системы Patriot. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки этих систем могут быть частью нового пакета помощи, обсуждение которого еще не состоялось с администрацией Трампа.

Портал "Комментарии" писал, что в американских медиа появились сообщения о том, что Дональд Трамп вроде бы не поддерживает передачу Украине систем противовоздушной обороны. Речь идет о потенциальных соглашениях на поставку зенитно-ракетных комплексов Patriot на сумму около 50 миллиардов долларов.