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Украина «проиграла» войну: когда были заложены предпосылки «поражения»

После сдачи Крыма без единого выстрела Украина начала проигрывать войну

сегодня, 17:19
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Ткачик Олеся

Украина проиграла войну, и этому есть несколько объяснений, считает военный Юрий Касьянов. По его словам, начинать нужно с аннексии Крыма Россией, которая произошла без единого выстрела. Далее, говорит военный, были "мирные" договорняки Петра Порошенко, затем "главное – перестать стрелять" и "посмотреть в глаза Путину". После этого, говорит военный, "шашлыки на майские", войны не будет, война.

Украина «проиграла» войну: когда были заложены предпосылки «поражения»

Война в Украине

После этого, говорит Касьянов, было распиарено провалившееся контрнаступление, далее бусификация и отвратительная подковерная грызня за оборонные бюджеты, ставка на Трампа, подготовка к выборам. Впрочем, военный убежден, что придет разочарование Трампом, а дальше будет подготовка к концу.

"Война, которую мы проиграли и Украина, которую мы снова потеряли. Не потому, что власть все годы независимости плохая, бесталанная, тупая, жадная, а потому что мы – такие. Ибо, вероятно, невозможно одним рывком, как барон Мюнхаузен, вытащить себя за волосы из советского имперского болота, в котором веками учили любить царей и вождей, в котором обычный человек – просто винтик, рабочая сила, пушечное мясо, электорат", — говорит Касьянов.

По его словам, чтобы жить "как в Германии" или хотя бы "как в Польше", нужно быть ответственным гражданином, не ждать подачек от государства, а самому быть государством.

"Этому никто не учил, и "национальное сознание", одетое в национальный наряд и говорящее на национальном языке, это не совсем то же, что национальная ответственность, сотнями тысяч уже погибшая на фронте", — добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда Трамп сможет способствовать завершению войны в Украине.




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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid0V63Skm2EK4WMz3VgZSQqW9j6dkpnKrRFxoYdCdVfa5XH9r5GWahGrWQxU9Nonhchl
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