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Ткачик Олеся
Украина проиграла войну, и этому есть несколько объяснений, считает военный Юрий Касьянов. По его словам, начинать нужно с аннексии Крыма Россией, которая произошла без единого выстрела. Далее, говорит военный, были "мирные" договорняки Петра Порошенко, затем "главное – перестать стрелять" и "посмотреть в глаза Путину". После этого, говорит военный, "шашлыки на майские", войны не будет, война.
Война в Украине
После этого, говорит Касьянов, было распиарено провалившееся контрнаступление, далее бусификация и отвратительная подковерная грызня за оборонные бюджеты, ставка на Трампа, подготовка к выборам. Впрочем, военный убежден, что придет разочарование Трампом, а дальше будет подготовка к концу.
По его словам, чтобы жить "как в Германии" или хотя бы "как в Польше", нужно быть ответственным гражданином, не ждать подачек от государства, а самому быть государством.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , когда Трамп сможет способствовать завершению войны в Украине.
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