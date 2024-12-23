logo

BTC/USD

95750.66

ETH/USD

3335.91

LTC/USD

102.44

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина проиграла битву за Курахово: военных загонят в «карманы» и «мешки» врага
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина проиграла битву за Курахово: военных загонят в «карманы» и «мешки» врага

По состоянию на данный момент россияне контролируют единственную дорогу в Курахово

сегодня, 11:04 comments1588
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Как отметил военный Николай Мельник, необходимо признать простую вещь — битва за Курахово проиграна. По его словам, это – не хорошо и не плохо, это – факт.

Украина проиграла битву за Курахово: военных загонят в «карманы» и «мешки» врага

Курахово

Военный подчеркнул, что полтора месяца назад он предупреждал о необходимости отвода украинских сил из успеновского кармана и о важности усиления обороны Константинопольского направления, потому что именно туда будет направлен главный удар.

"За полтора месяца мы дождались "сложения" успенского кармана с довольно сомнительными достижениями и удавкой на шее уже всего Кураховского выступления, ведь враг ценой колоссальных потерь все же сумел продвинуться на наиболее вероятном направлении и взял под огневой контроль единственную дорогу на Курахово", — подчеркнул Мельник.

По его словам, в условиях бешеного дефицита в людях нет смысла их класть в "карманы" и "мешки". Не имеют никакого значения двадцать пустых деревень в донецких степях, важно лишь сохранение боеспособности подразделений и жизни солдат, потому что новых уже не пришлют, подчеркнул военный.

"Поэтому просьба к отцам-командирам все же не превратить Кураховский карман в очередной "успеновский", — добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские захватчики активизировались на всей линии фронта. По прогнозам военных, Покровск может в ближайшее время стать самой горячей точкой всего фронта, как в свое время Бахмут или Авдеевка, заявил военный Кирилл Сазонов. По его словам, сравнение Покровска и Бахмута не случайно. Он подчеркнул, что агломерация "Покровск-Мирноград" имеет жилую застройку и промзону. Даже при минимальном сопротивлении там можно держаться полгода железно, при грамотном – вечно, считает военный. При этом, по его словам, как и Бахмут, стратегического значения Покровск не имеет только политическое.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid021UNdNkgp47K9QisTq49QtqUcCR8kXJdfKar2Vgshk47TBzn1RSuHx9WZtZTDVYHl&id=100000878673787
Теги:

Новости

Все новости