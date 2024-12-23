Украина проиграла битву за Курахово: военных загонят в «карманы» и «мешки» врага

Как отметил военный Николай Мельник, необходимо признать простую вещь — битва за Курахово проиграна. По его словам, это – не хорошо и не плохо, это – факт.

Курахово

Военный подчеркнул, что полтора месяца назад он предупреждал о необходимости отвода украинских сил из успеновского кармана и о важности усиления обороны Константинопольского направления, потому что именно туда будет направлен главный удар.

"За полтора месяца мы дождались "сложения" успенского кармана с довольно сомнительными достижениями и удавкой на шее уже всего Кураховского выступления, ведь враг ценой колоссальных потерь все же сумел продвинуться на наиболее вероятном направлении и взял под огневой контроль единственную дорогу на Курахово", — подчеркнул Мельник.

По его словам, в условиях бешеного дефицита в людях нет смысла их класть в "карманы" и "мешки". Не имеют никакого значения двадцать пустых деревень в донецких степях, важно лишь сохранение боеспособности подразделений и жизни солдат, потому что новых уже не пришлют, подчеркнул военный.

"Поэтому просьба к отцам-командирам все же не превратить Кураховский карман в очередной "успеновский", — добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российские захватчики активизировались на всей линии фронта. По прогнозам военных, Покровск может в ближайшее время стать самой горячей точкой всего фронта, как в свое время Бахмут или Авдеевка, заявил военный Кирилл Сазонов. По его словам, сравнение Покровска и Бахмута не случайно. Он подчеркнул, что агломерация "Покровск-Мирноград" имеет жилую застройку и промзону. Даже при минимальном сопротивлении там можно держаться полгода железно, при грамотном – вечно, считает военный. При этом, по его словам, как и Бахмут, стратегического значения Покровск не имеет только политическое.



