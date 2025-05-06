Украина призвала иностранные страны не участвовать в параде 9 мая в Москве

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на участие иностранных военных в параде 9 мая в Москве. Там заявили, что 8 мая Украина, вместе с остальной Европой и миром, будет отмечать 80-ю годовщину победы над нацизмом.

Владимир Путин

"Мы бережем память о Второй мировой войне, которой была отапливана каждая украинская семья. Фронт прокатился по всей нашей территории дважды, а общие человеческие потери украинского народа составили восемь миллионов погибших: 5 миллионов гражданских и 3 миллиона военных.

Более 6 миллионов украинцев воевало в рядах Красной Армии, сотни тысяч — в составе движений сопротивления и армий союзников антигитлеровской коалиции", — отметили в МИД.

Там отметили, что сегодня против украинского народа, который является одним из народов-победителей над нацизмом и уплатил страшную цену за мир и свободу в Европе, ведется жестокая и непровоцированная захватническая война.

"В ходе этой агрессии российские солдаты совершили сотни тысяч военных преступлений, убили уже 620 и ранили почти 2 тысячи, депортировали по меньшей мере 20 тысяч украинских детей.

Расстрелы гражданских, массовые могилы, изнасилование, мародерство, задержание гражданских заложников, пытки и казни военнопленных, использование оружия неизбирательного действия, удары по густонаселенным жилым кварталам, энергетике, гражданской инфраструктуре. Российская армия совершила и продолжает совершать в Украине зверства, масштаба которых Европа не видела со времен Второй мировой войны", – отметили в ведомстве.

Там заявили, что именно эта армия будет маршировать 9 мая на Красной площади в Москве. Эти люди не освободители Европы, они оккупанты и военные преступники.

"Маршировать бок о бок с ними — это разделить ответственность за кровь убитых украинских детей, гражданских и военных, а не чествовать победу нацизмом. Россия приглашает иностранных военнослужащих к участию в параде 9 мая, чтобы отбелить свои военные преступления и оправдать агрессию.

Участие иностранных военнослужащих в этом действе неприемлемо и будет расцениваться Украиной как надругательство над памятью о победе над нацизмом, памятью миллионов украинцев-фронтовиков, которые освобождали нашу страну и всю Европу от нацизма восемь десятилетий назад", – подчеркивают в МИД Украины.

Там из - за всех иностранных государств воздержаться от участия их военнослужащих в параде в Москве 9 мая. Особенно это касается стран, которые декларируют нейтральность по отношению к российской агрессии против Украины или последовательно занимают нейтральную позицию в международных отношениях. Участие военных таких стран в совместном параде прямо нарушит декларируемую нейтральность и будет выглядеть как поддержка государства-агрессора.

"Призываем все иностранные государства и международные организации к достоинству жертв Второй мировой войны и коллективной победы над нацизмом, которое при этом не оправдывает российской агрессии и зверств против украинцев", – добавили в МИД.

Напомним, портал "Комментарии" писал, какой город не будет проводить парад 9 мая.