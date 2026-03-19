Украина приготовила для атак по Москве: на Западе объяснили, когда это может произойти

Украина разработала эффективные способы отвечать на удары России. Современные украинские беспилотники наносят значительные разрушения энергетической инфраструктуре, военным складам и аэродромам противника на расстояниях до 2 тысяч километров. В условиях ограниченного снабжения ракетного вооружения от партнеров Киев активно создает собственные мощные ракеты.

По информации Foreign Policy, ускоренное производство ракет предполагает сочетание дистанционного обучения через Интернет, простых технологий и оптимизации производственных процессов. Ирина Терех, технический директор компании Fire Point, объясняла, что украинские инженеры изучали технологии ракетного топлива онлайн и проводили собственные химические эксперименты для ускорения разработки.

Запуски украинских ракет начались в конце прошлого года, в частности, крылатых с реактивным двигателем "Фламинго", которые способны поражать цели на расстоянии до 3 тысяч километров. Джордж Баррос из Института изучения войны США объяснил, что Россия раньше полагалась на расстояние как средство защиты своих оборонных предприятий. Американские и европейские ракеты ограничены, а беспилотники Украины не могли эффективно поражать подземные объекты производства вооружения. Новый арсенал изменяет эту динамику и позволяет самостоятельно определять цели.

"Это важно, потому что война динамична, и любая сторона может совершить прорыв", — подчеркнул Баррос.

Эксперты украинской оборонной промышленности настроены осторожно оптимистично. Они отмечают значительный прогресс в создании систем для дальнего поражения, однако подчеркивают, что баллистические программы нуждаются в значительных ресурсах, времени и надежной промышленной базе для поддержки, отметил Игорь Федирко из Украинского совета оборонной промышленности.

