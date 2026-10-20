logo

BTC/USD

82718

ETH/USD

2450.12

USD/UAH

45.08

EUR/UAH

50.53

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина придется пойти на худший компромисс с Путиным: на Западе ошарашили сроками
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина придется пойти на худший компромисс с Путиным: на Западе ошарашили сроками

В Москве видят возможность воспользоваться напряженностью между Вашингтоном и Киевом. Эксперты предупреждают о риске новых требований к Украине

20 октября 2026, 18:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Кремле воспринимают обострение отношений между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским как благоприятное для Москвы изменение политической ситуации. Российские власти рассчитывают, что усиление давления Вашингтона на Киев поможет добиться уступок, которые Кремль не смог получить на поле боя. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на оценки западных экспертов.

Украина придется пойти на худший компромисс с Путиным: на Западе ошарашили сроками

Фото: из открытых источников

По словам Эндрю Вайсса, специалиста из России Фонда Карнеги за международный мир, действия Трампа могут быть связаны с желанием достичь политической договоренности к декабрьскому саммиту G20 в Майами, куда американский президент пригласил Владимира Путина. По мнению эксперта, Вашингтон может стремиться подтолкнуть Украину к соглашению еще до встречи. В то же время, речь идет об оценке аналитика, а не подтвержденный план американской администрации.

Вайсс также предупреждает, что территориальные уступки в Донбассе могут не удовлетворить Москву. По его оценке, после этого Кремль может выдвинуть дополнительные требования, в частности, по ограничению военного потенциала Украины. Таким образом, даже потенциальное прекращение боевых действий не обязательно означает завершение российских попыток влиять на украинскую безопасность.

Бывший помощник госсекретаря США по делам Европы Дэниел Фрид считает, что Путин мог воспользоваться стремлением Трампа к быстрому результату и обеспокоенностью американского президента внутриполитическими проблемами накануне промежуточных выборов. По его мнению, последние шаги Вашингтона могут усиливать давление именно на Киев.  

Портал "Комментарии" уже писал, что президент США Дональд Трамп снова выступил с критикой украинского лидера Владимира Зеленского, поставив под сомнение его готовность способствовать завершению войны. Кроме того, американский президент заявил, что Россия якобы ведет себя приемлемо, несмотря на продолжение атак на Украину. Политолог Игорь Рейтерович связывает такую риторику, в частности с внутриполитической ситуацией в Соединенных Штатах.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости