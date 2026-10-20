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"Забув, хто почав війну, а хто агресор": президенту США поставили незручне питання через критику України

Американський президент заявляє, що Україна недостатньо віддячила за допомогу, але не згадує про угоду щодо корисних копалин

20 жовтня 2026, 12:15
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Клименко Елена








Президент США Дональд Трамп знову виступив із критикою українського лідера Володимира Зеленського, поставивши під сумнів його готовність сприяти завершенню війни. Крім того, американський президент заявив, що Росія нібито поводиться прийнятно, попри продовження атак на Україну. Політолог Ігор Рейтерович пов’язує таку риторику, зокрема, із внутрішньополітичною ситуацією у Сполучених Штатах.

"Забув, хто почав війну, а хто агресор": президенту США поставили незручне питання через критику України

Фото: з відкритих джерел

За оцінкою експерта, напередодні проміжних виборів американський президент дедалі частіше робить гучні заяви щодо України. Рейтерович звернув увагу на падіння рейтингу Трампа й припустив, що критика Києва може бути спробою переключити увагу на зовнішньополітичні питання та продемонструвати прихильникам прагнення швидко завершити війну.

Особливе обурення політолога викликало висловлювання Трампа про нібито прийнятну поведінку Росії. На думку експерта, така оцінка не враховує реальних наслідків російської агресії — ударів по житлових будинках, загибелі цивільних, зокрема дітей, і атак на енергетичну інфраструктуру України.

"Він навіть перестав згадувати про те, хто почав війну, хто є агресором. Для нього це якась війна, яка йому набридла і яку він хоче якомога швидше закінчити. Просто не знає, як це зробити", — заявив Рейтерович, коментуючи позицію президента США. 

Політолог також звернув увагу на слова Трампа про те, що Вашингтон надав Україні значну допомогу, але нібито не отримав нічого натомість. За словами експерта, у цьому контексті американський президент не згадав про угоду щодо корисних копалин, яку раніше називав вигідною для Сполучених Штатів.

"Цікаво, чому він не згадав про угоду щодо корисних копалин, яку раніше хвалив і розповідав, що Сполучені Штати тепер зароблятимуть на цьому трильйони. Тут він уже забув про цю угоду", — зазначив Рейтерович. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія навряд чи припинить війну проти України навіть у разі окупації всієї Донецької області, адже її стратегічні цілі виходять далеко за межі Донбасу. Захоплені території можуть перетворитися на плацдарм для подальшого наступу на Харківщину та Дніпропетровщину. Про це журналіст і блогер Денис Казанський заявив в ефірі програми "Тепер Головне" на телеканалі "Еспресо".



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ebcQ5Ed5yvg
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