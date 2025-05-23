Украина превращает Москву в «черную дыру» и делает Путина жалким: детали невероятной операции

Россияне признали, что украинские силы обороны применяют новую тактику, атакуя московский регион не массовыми налетами, когда за раз запускается 400 дальнобойных дронов и выбрасывается на ветер 40 и даже больше миллионов долларов, а постоянными, практически ежедневными атаками небольших групп дронов.

Победа Украины

Такие действия, говорит военный Юрий Касьянов, приводят к перебоям в воздушном движении – закрываются московские аэропорты, перенаправляются самолеты, опаздывают пассажиры, наносятся большие убытки и создается постоянная нервозность.

При этом, добавляет военный, в качестве "приятного бонуса" – новое московское правило отключать мобильный интернет во время налета беспилотников – теперь москвичи не могут заказать пиццу или вызвать такси.

"Все это, конечно, классно, и нужно было делать раньше. А если кто-то скажет, что это расточительство, то нет – в московском регионе множество важных военных целей, налеты на Москву оттягивают половину всей ПВО противника в этот регион, а зенитные ракеты стоят не меньше беспилотников", – добавил Касьянов.

По его словам, если каждый день летать на Москву, то в конце концов, и очень скоро, Москва станет "черной дырой", куда не летают самолеты, потеряет статус одного из центров бизнеса и политики, а Владимир Путин избавится от статуса страшного диктатора, которого все боятся.

"Потому что если страшный диктатор не может защитить даже свою столицу, то какой он страшный?.. Он смешон", — подчеркнул Касьянов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в России ищут объяснение того, почему украинские дроны начали массово атаковать Москву.



