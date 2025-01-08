Украина преодолела новый кровавый рубеж на войне против России

Генеральный штаб ВСУ представил новые ориентировочные потери России с момента полномасштабного вторжения с февраля 2022 года. После почти трех лет войны силы Путина превысили очередной предел кровавых потерь – 800 тысяч убитых и раненых русских солдат.

Война в Украине. Фото из открытых источников

Через несколько недель исполнится ровно три года с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Согласно данным Генштаба ВСУ, четвертый год Путин начнет с потерями более 800 тысяч раненых и убитых солдат русской армии.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, в последнее время резко выросли потери России благодаря операции в Курской области, начавшейся пять месяцев внезапным наступлением Украины.

"За время Курской операции враг потерял уже более 38 тысяч своих солдат – только на этом одном направлении, из них около 15 тысяч – безвозвратно", — сказал Зеленский.

Эксперты указывают, что содержание своей армии на территории России является важнейшим элементом политической стратегии Украины, которая в ближайшее время будет вести переговоры с новой властью США.

Кроме 800 тысяч ликвидированных россиян, Россия также потеряла более 9 тысяч танков, 20 тысяч БМП, 21 тысячу артиллерийских систем и десятки тысяч другой военной техники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о сравнительной статистике потерь России на войне в Украине за 2022-2024 годы, свидетельствующей об изменении военных действий. Если раньше россияне теряли вертолеты и самолеты, то теперь это преимущественно автотехника, БПЛА и артсистемы. Кроме того, в 2024 году Россия потеряла больше личного состава, чем в предыдущие два года войны.