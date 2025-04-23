Украина прекратит свое существование: назван наиболее опасный сценарий

Что касается переговоров о так называемом мире в Украине и выполнении требований РФ, то есть только два варианта развития событий, считает политический эксперт Александр Кочетков.

Украина

Первый вариант предполагает, что Украина становится послушной исполнительницей всех прихотей Дональда Трампа, включая юридическое признание Крыма российским. Все остальное, говорит эксперт, уважение русского языка, невступление в НАТО, фактическое признание оккупированных территорий русскими – это менее значимо.

"Этот путь ведет к прекращению боевых действий. Но одновременно он ведет и к постепенному исчезновению Украины с геополитической карты мира, потому что мы не очень нужны США", — говорит Кочетков.

Второй вариант, по его словам, подразумевает отказ Украины от признания Крыма российским юридически. Это, говорит эксперт, влечет за собой полное прекращение какой-либо помощи от США и проблемы с отношениями с Вашингтоном.

"Война продолжится, и она будет очень сложной. Без кардинального переустройства всей системы власти мы не выдержим. Потому что не сможем эффективно использовать ту ограниченную поддержку, которую способна оказывать Европа. Здесь тоже большой шанс исчезновения Украины, но есть и мизерный шанс на ее возрождение", — говорит эксперт.

Впрочем, по его словам, есть и компромисс. Его суть в том, что Украина Крым российским не признает, вместо нее это делают США. И они готовы сделать это.

"Насколько сейчас известно, Путин уперся именно по признанию Крыма. Остров для него сакральный, с него все началось. Ему нужно общемировое юридическое признание Крыма российским, что невозможно без согласия Украины. А без Крыма победу в "СВО" Путину тяжело будет втюхать даже апатичным россиянам", – считает Кочетков.

По его убеждению, с большей долей вероятности ни Россия, ни Украина не пойдут на уступки, и война продолжится, но уже без Штатов на нашей стороне. 40% за то, что Путина уговорят и начнется долгая деэскалация войны, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США предложили Украине капитулировать.



