Украина прекратит свое существование: назван наиболее опасный сценарий

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Ткачик Олеся
Что касается переговоров о так называемом мире в Украине и выполнении требований РФ, то есть только два варианта развития событий, считает политический эксперт Александр Кочетков.
Украина
Первый вариант предполагает, что Украина становится послушной исполнительницей всех прихотей Дональда Трампа, включая юридическое признание Крыма российским. Все остальное, говорит эксперт, уважение русского языка, невступление в НАТО, фактическое признание оккупированных территорий русскими – это менее значимо.
Второй вариант, по его словам, подразумевает отказ Украины от признания Крыма российским юридически. Это, говорит эксперт, влечет за собой полное прекращение какой-либо помощи от США и проблемы с отношениями с Вашингтоном.
Впрочем, по его словам, есть и компромисс. Его суть в том, что Украина Крым российским не признает, вместо нее это делают США. И они готовы сделать это.
По его убеждению, с большей долей вероятности ни Россия, ни Украина не пойдут на уступки, и война продолжится, но уже без Штатов на нашей стороне. 40% за то, что Путина уговорят и начнется долгая деэскалация войны, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США предложили Украине капитулировать.
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