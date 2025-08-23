Украина предупредила Беларусь о последствиях: подробности

Рубрики
Ткачова Марія
Украинское Министерство иностранных дел отреагировало на совместные военные учения России и Беларуси "Запад-2025", которые состоятся 12–16 сентября на территории Беларуси. В ведомстве подчеркнули, что Минск продолжает быть соучастником агрессии России против Украины с 2022 года, оказывая помощь российским оккупантам.
Обучение Запад "2025"
Дипломаты напомнили, что именно под прикрытием предыдущих учений Запад-2021 Москва и Минск стягивали войска к украинским границам, уверяя тогда, что нападений не будет. Это завершилось масштабным вторжением в феврале 2022 года.
МИД предостерег белорусские власти от любых провокаций, посоветовав сохранять благоразумие и не приближаться к границам Украины, чтобы не провоцировать силы обороны.
Между тем, министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что главной темой учений станет "отработка защиты территории общей региональной группировкой войск". По его словам, в программе также отработка вопросов применения комплекса "Орешник". Российские войска начали прибывать в Беларусь еще в начале августа.