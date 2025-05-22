Украина предложит ЕС в войне с РФ обойтись без Трампа: какой документ готовит Киев

На следующей неделе Украина попросит Евросоюз рассмотреть новые масштабные шаги для изоляции РФ, включая арест российских активов и введение санкций для покупателей российской нефти. Об этом пишет Reuters.

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

Аналитики считают, что на такие шаги Киев вынужден идти из-за того, что президент США Дональд Трамп отказался от ужесточения антироссийских санкций. Издание отметило, что в документе, который будет передан ЕС, есть призыв занять более агрессивную и независимую позицию по санкциям против РФ, поскольку роль США в этом процессе стала неопределенной.

В 40-страничном документе есть рекомендация принять законодательство, которое ускорит арест активов ЕС у россиян, находящихся под санкциями, и отправить их Украине. Те, кто находится под санкциями, затем смогут потребовать компенсацию от РФ.

Лидерам ЕС следует рассмотреть ряд шагов, чтобы санкции применялись более жестко за пределами его собственной территории, включая нацеливание на иностранные компании, которые используют его технологии для помощи России, и "введение вторичных санкций в отношении покупателей российской нефти".

"Такие вторичные санкции, которые могут ударить по крупным покупателям, таким как Индия и Китай, станут важным шагом, на который Европа до сих пор не решалась. Трамп публично обсуждал это, прежде чем принять решение не вводить их на данный момент", — отметили авторы публикации.

Также в документе содержится призыв вводить санкции таким образом, чтобы их не смогло заблокировать отдельное государство-член ЕС. Здесь идет прямой намек на такие страны, как Венгрия и Словакия.

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