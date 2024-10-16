Украина предложила Западу сделку: что хочет получить и что готова отдать

Президент Владимир Зеленский обнародовал в ВР до сегодняшнего дня тайный "план победы". Как отметил военный, политолог Дмитрий Воронков, первый пункт плана о приглашении в НАТО очень правильный.

План победы

"Устав ООН, если кто не знает, в особых случаях позволяет интегрировать новых членов, даже если они находятся в состоянии войны. Относительно нас напомню, что официально у нас военное положение, а не состояние войны. То есть при большом желании наши партнеры в состоянии пойти на такой шаг. Но, мне кажется, что Запад вновь решит, что якобы таким образом спровоцирует большую войну и пользуясь этим аргументом с большой долей вероятности откажет в этом", — написал в Фейсбуке эксперт.

По его словам, необходим также и пункт о продолжении операций на вражеской территории, а также помощь партнеров в укомплектовании резервных бригад, улучшении ПВО, снятии ограничений на удары по военным объектам, предоставлении дальнобойных возможностей. При этом Воронков считает этот пункт достаточно реалистичным, ведь Западу необходимо продемонстрировать хоть какую-либо решительность, но избегая прямого вмешательства.

Третий пункт о сдерживании РФ имеет секретное приложение, поэтому трудно его комментировать, отметил Воронков.

"Неядерное, но мощное тактическое оружие. Мне кажется, что только понимая о каком оружии идет речь, можно пытаться анализировать позицию союзников и врага. Скажу так – при относительно скромных желаниях Украины (пусть на фоне стандартных военных пакетах помощи это и будет выглядеть мощно) это тоже возможно", – говорит эксперт.

При этом он не исключил, что речь может идти о размещении в Украине ограниченного количества военных НАТО.

Четвертый пункт плана о стратегическом экономическом потенциале также содержит секретное приложение.

"По экономическим и финансовым ресурсам я более уверен в наших союзниках. Здесь действительно есть решительность. Это касается как выделения Украине необходимых ресурсов, так и внедрения новых более мощных санкций против нашего врага. В этом отношении я гораздо более оптимистично смотрю. Запад только рад сгладить свою медлительность и нерешительность финансовой помощью и санкционированным давлением на РФ", — подчеркнул Воронков.

В пятом пункте говорится о том, что после войны у Украины будет опытный военный контингент и сможет обеспечить безопасность в Европе.

"Я это рассматриваю как предложение сделки на сегодняшний день, но с обязательствами в будущем. И считаю, что это действительно интересно Западу. Потому что украинская армия отныне имеет большой и редкий боевой опыт (с учетом того, кто есть наш враг). Кроме того, уже умеет работать с западным вооружением", — подчеркнул Воронков.

Теперь, говорит он, важно, чтобы Украину услышали другие, особенно те, кто по ту сторону океана.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский в Раде назвал Путина безумным, который хочет продолжать вести войну.



