"Украина пойдет на радикальный шаг, чтобы остановить побег мужчин за границу": что известно

Кремлевская пропаганда использовала решение Украины для распространения очередной дезинформации. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отметили, что информация, якобы "Украина планирует заменять западную границу, чтобы остановить бегство мужчин призывного возраста", является фейковой. По данным Центра, такое сообщение распространяют российские каналы, ссылаясь на сюжет с логотипом Fox News.

Война РФ против Украины. Фото портал "Комментарии"

В Центре отметили, что на самом деле Fox News не выпускали такого сюжета. На официальных ресурсах канала нет подтверждения, как отмечают в Stop Fake.

"Ни одно авторитетное медиа — ни в Украине, ни на Западе — не писало о "заминировании" западной границы. Сюжет вымышлен и распространяется только по российским источникам", — говорится в сообщении Центра.

Поводом такой выдумки российской пропаганды, как отметили аналитики Центра, является решение Украины выйти из Оттавской конвенции. Это международное соглашение, которое ограничивало использование противопехотных мин. В Центре подчеркнули, что Россия это соглашение никогда не ратифицировала и активно применяет мины на фронте.

"Украина же последовала примеру стран, уже покинувших Конвенцию — Латвии, Литвы, Польши, Финляндии и Эстонии. Причина — защита от российской агрессии", — говорится в сообщении Центра.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда пытается расшатать ситуацию в Украине, вызвать недоверие украинцев к власти и спровоцировать панику. Так, в сети интернет враг распространяет сообщения, что якобы на Южноукраинской АЭС произошел сбой в работе, что могло повлечь за собой катастрофу. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что это сообщение является фейковым и распространяется кремлевской пропагандой.



