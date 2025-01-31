Украина повторяет за российскими генералами, кого гребут для пехоты и мясных штурмов

Технарей дефицитных специальностей переводят в пехоту — на этот раз получил огласку приказ отправить 10 операторов радиолокационных станций из Воздушных сил в морпехи, отмечает военный Юрий Касьянов.

Война в Украине

Из этих десяти, говорит он, трое тут же уволились по семейным обстоятельствам, а трое – ушли в СЗЧ. В итоге, подчеркивает Касьянов, воздушные силы лишились 10 дефицитных специалистов, без которых невозможно эффективно бороться с дронами и ракетами, а морская пехота получила только четырех непрофильных бойцов.

Очевидный факт подрыва обороноспособности страны в условиях тяжелой войны. Будет ли кто-нибудь наказан, будет ли сделан вывод — ХЗ, ведь речь не идет о дешевом публичном разоблачении всем известных врагов народа", — подчеркнул Касьянов.

Впрочем, по его словам, у россиян происходит точно такая же ситуация – в пехоту, на мясные штурмы гребут всех подряд – больных, раненых, хромых, одноногих, операторов дронов, рэбовцев.

"Это не в оправдание бессмысленных приказов наших солдафонов, наоборот — свидетельство того, что многие наши дегенералы ничем не лучше российских", — отметил военный.

По его мнению, проблема нехватки пехотинцев – политическая и общенациональная. При этом он добавил, что власти ни за что не хотят снижать мобилизационный возраст, потому что, по словам верховного, "оружия не хватает", хотя на самом деле кто-то там наверху решил, что за счет молодежи можно будет выиграть послевоенные выборы.

Общенациональная – потому что никто в Украине ни разу не поднял вопрос проведения мобилизации на общенациональный уровень. Поэтому, говорит Касьянов, после того, как закончились добровольцы, насильственно мобилизуют тех, кто не смог откупиться от мобилизации, кто не смог сделать себе справку, бронь, кто не имеет больших денег и не входит во властные кабинеты.

"Поэтому на войну отправляют простых работяг, в том числе и работников оборонных предприятий, и тем самым разоружают нашу армию, отправляют старых, больных, беззащитных перед государственным террором людей, отправляют также наловленных на свалках алкашей и наркоманов, сводя качество наших боевых подразделений к уровню . В то же время "элита" и близкие к ней чиновничьи круги жируют, не боятся ни ТЦК, ни вероятной российской оккупации, ни гнева собственного народа", — говорит Касьянов.

По его мнению, все это может очень плохо закончится для всех нас и Украины, поэтому необходимо срочно заняться решением проблемы мобилизации. Отбросить все надежды на политическое будущее после войны и заняться вопросами спасения страны, отметил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в морпехи мобилизовали операторов РЛС.



