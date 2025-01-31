Украина повторяет за российскими генералами, кого гребут для пехоты и мясных штурмов

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Ткачик Олеся
Технарей дефицитных специальностей переводят в пехоту — на этот раз получил огласку приказ отправить 10 операторов радиолокационных станций из Воздушных сил в морпехи, отмечает военный Юрий Касьянов.
Война в Украине
Из этих десяти, говорит он, трое тут же уволились по семейным обстоятельствам, а трое – ушли в СЗЧ. В итоге, подчеркивает Касьянов, воздушные силы лишились 10 дефицитных специалистов, без которых невозможно эффективно бороться с дронами и ракетами, а морская пехота получила только четырех непрофильных бойцов.
Впрочем, по его словам, у россиян происходит точно такая же ситуация – в пехоту, на мясные штурмы гребут всех подряд – больных, раненых, хромых, одноногих, операторов дронов, рэбовцев.
По его мнению, проблема нехватки пехотинцев – политическая и общенациональная. При этом он добавил, что власти ни за что не хотят снижать мобилизационный возраст, потому что, по словам верховного, "оружия не хватает", хотя на самом деле кто-то там наверху решил, что за счет молодежи можно будет выиграть послевоенные выборы.
Общенациональная – потому что никто в Украине ни разу не поднял вопрос проведения мобилизации на общенациональный уровень. Поэтому, говорит Касьянов, после того, как закончились добровольцы, насильственно мобилизуют тех, кто не смог откупиться от мобилизации, кто не смог сделать себе справку, бронь, кто не имеет больших денег и не входит во властные кабинеты.
По его мнению, все это может очень плохо закончится для всех нас и Украины, поэтому необходимо срочно заняться решением проблемы мобилизации. Отбросить все надежды на политическое будущее после войны и заняться вопросами спасения страны, отметил военный.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в морпехи мобилизовали операторов РЛС.
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