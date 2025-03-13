Украина потеряла «сильную переговорную позицию»: что теперь будет

На фоне фактического коллапса обороны ВСУ в Курской области о "сильной переговорной позиции" никто уже не вспоминает, потому что ее просто нет, отметил политолог Роман Пономаренко. Именно поэтому, добавляет он, заявления о поддержке Украиной предложения США о 30-дневном перемирии в глобальном плане выглядят удручающими.

Переговоры о мире

"Впрочем, от Украины в этом вопросе мало что зависит. Ключевой является позиция РФ, где все "ястребы" выступают категорически против перемирия. Резкое изменение положения в Курской области также играет на стороне нашего врага – это те же "успехи российского оружия", которые их пропаганда будет теперь регулярно показать американцам", — отметил Пономаренко.

Именно поэтому, по его мнению, переговоры между США и РФ результативными не будут. Как результат, говорит Пономаренко, уже в ближайшее время Трампу придется насильно "принуждать" кремлевского диктатора Владимира Путина "к миру".

"Как Трамп сделал это с Украиной, все уже увидели. Теперь посмотрим, что будут делать с РФ", – подчеркнул эксперт.

Что касается гипотетического перемирия – очевидно, что обе стороны используют его для наращивания сил и укрепления своих позиций, и для дальнейшего возобновления боевых действий при первой возможности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в России отказали американцам в том, чтобы принять прекращение огня в Украине в месяц. Как отмечает политолог Сергей Таран, на самом деле такая реакция ожидаема, ведь ее неоднократно до этого озвучивали разные политические лица в РФ. Соучастник Путина Ушаков заявил, что Россия заинтересована не в паузе в войне, в "долгосрочном урегулировании".



