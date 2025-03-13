Украина потеряла «сильную переговорную позицию»: что теперь будет

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Ткачик Олеся
На фоне фактического коллапса обороны ВСУ в Курской области о "сильной переговорной позиции" никто уже не вспоминает, потому что ее просто нет, отметил политолог Роман Пономаренко. Именно поэтому, добавляет он, заявления о поддержке Украиной предложения США о 30-дневном перемирии в глобальном плане выглядят удручающими.
Переговоры о мире
Именно поэтому, по его мнению, переговоры между США и РФ результативными не будут. Как результат, говорит Пономаренко, уже в ближайшее время Трампу придется насильно "принуждать" кремлевского диктатора Владимира Путина "к миру".
Что касается гипотетического перемирия – очевидно, что обе стороны используют его для наращивания сил и укрепления своих позиций, и для дальнейшего возобновления боевых действий при первой возможности.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в России отказали американцам в том, чтобы принять прекращение огня в Украине в месяц. Как отмечает политолог Сергей Таран, на самом деле такая реакция ожидаема, ведь ее неоднократно до этого озвучивали разные политические лица в РФ. Соучастник Путина Ушаков заявил, что Россия заинтересована не в паузе в войне, в "долгосрочном урегулировании".
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