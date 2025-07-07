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Кречмаровская Наталия
За более чем 11 лет войны России против Украины, вероятно, было немало решений, которые не стоило принимать. Некоторые из них, вероятно, стали роковыми для Украины.
Гиркин и Порошенко. Фото из открытых источников
Один из таких вспоминают пятому президенту Украины Петру Порошенко. Как сообщает издание "Униан", вероятный приказ Петра Порошенко не атаковать колонны боевиков Игоря Гиркина во время их выхода из Славянска, возможно, имел катастрофические последствия для Украины. Это позволило врагу, как пишет издание, беспрепятственно захватить Донецк, создать концлагерь "Изоляция" и значительно усилить свои военные позиции.
Отмечается, что уже с 11 июля 2014 года группировка Гиркина начала массированные атаки в секторе "Д". Именно выход оккупантов из Славянска позволил блокировать и окружить украинские войска в секторе "Д". Это привело к тяжелым потерям.
Издание отмечает, что это было решение тогдашнего Верховного главнокомандующего, которым на тот момент уже стал Порошенко. Такую информацию сообщил 5 лет тому назад Александр Турчинов. Как сообщает СМИ, командованию были предоставлены координаты колонн россиян, их можно и нужно было уничтожить, но этого не произошло.
Отмечается, что к моменту выхода численность группировки составляла от 1000 до 1800 человек. Большинство из них — пророссийские местные маргиналы и вероятные преступники. Как пишет издание, их можно было просто уничтожить артиллерией и авиацией.
Также в издании напомнили, что военные заявляют, что Порошенко виновен в провале защиты складов с боеприпасами. При его правлении взорвались 6 военных складов, на которых было уничтожено 210 тысяч тонн боеприпасов, что составляло 40% всех запасов боеприпасов Украины.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Порошенко спекулирует на ВСУ, но, вероятно, выводит миллионы из Украины.