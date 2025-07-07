Украина потеряла шанс ликвидировать угрозу на Донбассе, вероятно, из-за приказа Порошенко: СМИ

За более чем 11 лет войны России против Украины, вероятно, было немало решений, которые не стоило принимать. Некоторые из них, вероятно, стали роковыми для Украины.

Гиркин и Порошенко. Фото из открытых источников

Один из таких вспоминают пятому президенту Украины Петру Порошенко. Как сообщает издание "Униан", вероятный приказ Петра Порошенко не атаковать колонны боевиков Игоря Гиркина во время их выхода из Славянска, возможно, имел катастрофические последствия для Украины. Это позволило врагу, как пишет издание, беспрепятственно захватить Донецк, создать концлагерь "Изоляция" и значительно усилить свои военные позиции.

"Позавчера была очередная годовщина беспрепятственного выхода группировки Гиркина из Славянска, следствием которого стал захват Донецка. Им это удалось сделать, потому что единственная дорога через Краматорск, по которой они могли выйти, осталась свободной. В Донецке оккупанты захватили все административные здания, устроили концлагерь "Изоляция", где замучено много людей. Также они получили там российских инструкторов, финансирование, боеприпасы и вооружение, включая реактивные системы залпового огня "Град", танки, артиллерию и пресловутый "Бук", которым сбили MH17", — пишет издание.

Отмечается, что уже с 11 июля 2014 года группировка Гиркина начала массированные атаки в секторе "Д". Именно выход оккупантов из Славянска позволил блокировать и окружить украинские войска в секторе "Д". Это привело к тяжелым потерям.

Издание отмечает, что это было решение тогдашнего Верховного главнокомандующего, которым на тот момент уже стал Порошенко. Такую информацию сообщил 5 лет тому назад Александр Турчинов. Как сообщает СМИ, командованию были предоставлены координаты колонн россиян, их можно и нужно было уничтожить, но этого не произошло.

Отмечается, что к моменту выхода численность группировки составляла от 1000 до 1800 человек. Большинство из них — пророссийские местные маргиналы и вероятные преступники. Как пишет издание, их можно было просто уничтожить артиллерией и авиацией.

"Если бы Гиркину не удалось захватить Донецку, развитие событий могло бы быть совсем другим, значительно более благоприятным для Украины. 5 июля 2016 года Порошенко наградил генерала Муженко, который по его приказу позволил главным силам Гиркина выйти из Славянска, орденом Богдана Хмельницкого. И этот приказ может войти в историю Украины как откровенное госизмена, за которую до сих пор никто не наказан”, – пишет СМИ.

Также в издании напомнили, что военные заявляют, что Порошенко виновен в провале защиты складов с боеприпасами. При его правлении взорвались 6 военных складов, на которых было уничтожено 210 тысяч тонн боеприпасов, что составляло 40% всех запасов боеприпасов Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Порошенко спекулирует на ВСУ, но, вероятно, выводит миллионы из Украины.