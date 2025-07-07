logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина потеряла шанс ликвидировать угрозу на Донбассе, вероятно, из-за приказа Порошенко: СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина потеряла шанс ликвидировать угрозу на Донбассе, вероятно, из-за приказа Порошенко: СМИ

Есть основания полагать, что вероятный приказ Порошенко не атаковать колонны Гиркина мог помешать обороне Украины на Донбассе

7 июля 2025, 19:04
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

За более чем 11 лет войны России против Украины, вероятно, было немало решений, которые не стоило принимать. Некоторые из них, вероятно, стали роковыми для Украины.

Украина потеряла шанс ликвидировать угрозу на Донбассе, вероятно, из-за приказа Порошенко: СМИ

Гиркин и Порошенко. Фото из открытых источников

Один из таких вспоминают пятому президенту Украины Петру Порошенко. Как сообщает издание "Униан", вероятный приказ Петра Порошенко не атаковать колонны боевиков Игоря Гиркина во время их выхода из Славянска, возможно, имел катастрофические последствия для Украины. Это позволило врагу, как пишет издание, беспрепятственно захватить Донецк, создать концлагерь "Изоляция" и значительно усилить свои военные позиции.

"Позавчера была очередная годовщина беспрепятственного выхода группировки Гиркина из Славянска, следствием которого стал захват Донецка. Им это удалось сделать, потому что единственная дорога через Краматорск, по которой они могли выйти, осталась свободной. В Донецке оккупанты захватили все административные здания, устроили концлагерь "Изоляция", где замучено много людей. Также они получили там российских инструкторов, финансирование, боеприпасы и вооружение, включая реактивные системы залпового огня "Град", танки, артиллерию и пресловутый "Бук", которым сбили MH17", — пишет издание.

Отмечается, что уже с 11 июля 2014 года группировка Гиркина начала массированные атаки в секторе "Д". Именно выход оккупантов из Славянска позволил блокировать и окружить украинские войска в секторе "Д". Это привело к тяжелым потерям.

Издание отмечает, что это было решение тогдашнего Верховного главнокомандующего, которым на тот момент уже стал Порошенко. Такую информацию сообщил 5 лет тому назад Александр Турчинов. Как сообщает СМИ, командованию были предоставлены координаты колонн россиян, их можно и нужно было уничтожить, но этого не произошло.

Отмечается, что к моменту выхода численность группировки составляла от 1000 до 1800 человек. Большинство из них — пророссийские местные маргиналы и вероятные преступники. Как пишет издание, их можно было просто уничтожить артиллерией и авиацией.

"Если бы Гиркину не удалось захватить Донецку, развитие событий могло бы быть совсем другим, значительно более благоприятным для Украины. 5 июля 2016 года Порошенко наградил генерала Муженко, который по его приказу позволил главным силам Гиркина выйти из Славянска, орденом Богдана Хмельницкого. И этот приказ может войти в историю Украины как откровенное госизмена, за которую до сих пор никто не наказан”, – пишет СМИ.

Также в издании напомнили, что военные заявляют, что Порошенко виновен в провале защиты складов с боеприпасами. При его правлении взорвались 6 военных складов, на которых было уничтожено 210 тысяч тонн боеприпасов, что составляло 40% всех запасов боеприпасов Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Порошенко спекулирует на ВСУ, но, вероятно, выводит миллионы из Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.unian.ua/society/vidmova-poroshenka-znishchiti-boyovikiv-girkina-ce-derzhzrada-yaka-zrobila-mozhlivim-zahoplennya-donecku-ekspert-13060365.html
Теги:

Новости

Все новости