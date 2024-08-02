Украина потеряла много сел: враг перебрасывает туда новые резервы

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Ткачик Олеся
Соучредитель и аналитик проекта DeepState Руслан Микула в эфире "Эспрессо" заявил, что на сегодня самая тяжелая ситуация остается на Покровском направлении, где Украина потеряла немало сел и территорий.
Покровск
По словам соучредителя и аналитика проекта DeepState, июль для Украины был очень сложным, поскольку враг продолжает наступать на многих участках фронта. Это касается не только Покровского, но и Торецкого и Кураховского направлений. Есть продвижение на Купянском направлении, также враг продвинулся у Тернов. Тяжелые бои продолжаются и на севере Харьковщины.
Впрочем, по его словам, все же тяжелая ситуация остается на Покровском направлении, где мы потеряли немало сел и территорий.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, где кафиры могут организовать котел для украинских военных.
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