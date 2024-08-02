Украина потеряла много сел: враг перебрасывает туда новые резервы

Соучредитель и аналитик проекта DeepState Руслан Микула в эфире "Эспрессо" заявил, что на сегодня самая тяжелая ситуация остается на Покровском направлении, где Украина потеряла немало сел и территорий.

Покровск

"Пока на Покровское направление продолжается переброска новых бригад РФ. Например, одна из вражеских бригад, которая ранее была зафиксирована как разбитая в районе Крынков, была восстановлена в районе Джанкой и сейчас находится в районе Бердичев, что западнее Авдеевки. То есть перебрасывание продолжается, и трудно предсказать, сколько их еще будет, поскольку враг не считается с потерями", — сказал эксперт.

По словам соучредителя и аналитика проекта DeepState, июль для Украины был очень сложным, поскольку враг продолжает наступать на многих участках фронта. Это касается не только Покровского, но и Торецкого и Кураховского направлений. Есть продвижение на Купянском направлении, также враг продвинулся у Тернов. Тяжелые бои продолжаются и на севере Харьковщины.

Впрочем, по его словам, все же тяжелая ситуация остается на Покровском направлении, где мы потеряли немало сел и территорий.

"Однако самое важное, что мы теряем людей, ведь наши основные ресурсы – это люди. Без человеческого ресурса, без качественного солдата, знающего, что делать в окопе, выиграть эту войну невозможно. Поэтому основная задача сейчас — сохранить умеющие и знающие части Сил обороны, как воевать, и которые не боятся," — подчеркнул Микула.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, где кафиры могут организовать котел для украинских военных.



