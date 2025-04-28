Украина потеряла истребитель: в Воздушных силах рассказали, что произошло с пилотом

Утром 28 апреля 2025 года, во время выполнения комплексного боевого задания по авиационной поддержке войск и отражению воздушного нападения вражеских ударных БПЛА, был утрачен истребитель Су-27. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Су-27

Как говорится в официальном сообщении, причины инцидента выясняет специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу.

К счастью, как сказано в сообщении, пилот сумел вовремя катапультироваться.

"Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда своевременно прибыла на место приземления, летчик доставлен в медицинское учреждение для проведения диагностики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное", — говорится в сообщении.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина потеряла одного из самых отважных пилотов — 26-летнего капитана Павла Иванова, выполнявшего боевой вылет на истребителе F-16. Трагедия произошла 12 апреля во время выполнения боевого задания, сообщили в воздушных силах ВСУ.

По предварительным данным источников BBC, самолет Иванова, вероятно, был сбит российской ракетой. Враг выпустил по истребителю три ракеты – это могла быть либо зенитная управляемая ракета из комплекса С-400, либо ракета класса "воздух-воздух" Р-37.

Окончательные обстоятельства инцидента выясняет межведомственная комиссия. В то же время, источники исключают версию "дружественного огня", ведь в зоне выполнения задания украинская ПВО не работала.

Также "Комментарии" рассказывали , что в августе прошлого года во время отражения ракетного удара со стороны России по территории Украины вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск были применены истребители F-16 Вооруженных Сил Украины. Тогда был сбит истребитель F -16. Погиб летчик Алексей Месь.





