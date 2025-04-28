Украина потеряла истребитель: в Воздушных силах рассказали, что произошло с пилотом

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Ткачик Олеся
Утром 28 апреля 2025 года, во время выполнения комплексного боевого задания по авиационной поддержке войск и отражению воздушного нападения вражеских ударных БПЛА, был утрачен истребитель Су-27. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Су-27
Как говорится в официальном сообщении, причины инцидента выясняет специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу.
К счастью, как сказано в сообщении, пилот сумел вовремя катапультироваться.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина потеряла одного из самых отважных пилотов — 26-летнего капитана Павла Иванова, выполнявшего боевой вылет на истребителе F-16. Трагедия произошла 12 апреля во время выполнения боевого задания, сообщили в воздушных силах ВСУ.
По предварительным данным источников BBC, самолет Иванова, вероятно, был сбит российской ракетой. Враг выпустил по истребителю три ракеты – это могла быть либо зенитная управляемая ракета из комплекса С-400, либо ракета класса "воздух-воздух" Р-37.
Окончательные обстоятельства инцидента выясняет межведомственная комиссия. В то же время, источники исключают версию "дружественного огня", ведь в зоне выполнения задания украинская ПВО не работала.
Также "Комментарии" рассказывали , что в августе прошлого года во время отражения ракетного удара со стороны России по территории Украины вместе с подразделениями зенитно-ракетных войск были применены истребители F-16 Вооруженных Сил Украины. Тогда был сбит истребитель F -16. Погиб летчик Алексей Месь.
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