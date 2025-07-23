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Украина потеряла истребитель Mirage-2000: впечатляющие детали инцидента

По словам Юрия Игната, возникла критическая аварийная ситуация в воздухе, и спасти самолет не удалось.

23 июля 2025, 08:25
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Клименко Елена

22 июля в Украине произошел инцидент с участием истребителя Mirage-2000, переданного Францией. Во время выполнения полетного задания истребитель испытал техническую неисправность, из-за чего пилот был вынужден катапультироваться. Важно, что он смог увести самолет подальше от жилых домов, таким образом избежав возможных жертв среди населения. Об этом сообщил Юрий Игнат, руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, на своей странице в Facebook.

Украина потеряла истребитель Mirage-2000: впечатляющие детали инцидента

Фото: 24 Канал

Он отметил высокий профессионализм пилота, который в сложной и опасной ситуации действовал максимально грамотно. По его словам, спасти самолет уже было невозможно, однако летчик сделал все, чтобы направить его в безопасный район, за пределами населенных пунктов.

Игнат также обратился к медиа и экспертам с просьбой воздержаться от преждевременных оценок и спекуляций, подчеркнув, что подобные чрезвычайные ситуации не редкость в мировой авиационной практике. В настоящее время идет тщательное расследование причин аварии, и пока важно, что пилот остался жив и здоров, а на земле не было пострадавших.

По официальной информации Воздушных сил Украины, при выполнении полета произошел отказ техники. Пилот оперативно доложил об этом руководителю полетов, а затем грамотно вышел из ситуации, используя катапульту. Поисково-спасательная служба быстро нашла летчика, состояние его здоровья стабильное, пострадавших на земле нет.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия создана специальная комиссия. Это первый случай потери истребителя Mirage-2000 в воздушных силах Украины, что подчеркивает важность тщательного изучения инцидента.

Как уже писали "Комментарии", в Государственном департаменте США положительно восприняли предложение провести третий раунд переговоров между Украиной и Россией, вероятным местом которых называют Стамбул. Об этом заявила представитель американского внешнеполитического ведомства Темми Брюс.



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Источник: https://www.facebook.com/yuriy.ignat/posts/pfbid0YWgm5L2iukubBrgpNvxxvcFKFUHjGdo5Y3djU9akRJUyvKeu4aX1CYor4uxS2GVfl
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