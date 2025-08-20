logo

BTC/USD

113306

ETH/USD

4292.12

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Украина потеряла 1,7 млн военных во время войны – это погибшие и пропавшие без вести»: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

«Украина потеряла 1,7 млн военных во время войны – это погибшие и пропавшие без вести»: что известно

Информация о «сливах» баз данных Генерального штаба ВСУ — фейк

20 августа 2025, 15:51 comments2274
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российские пропагандистские ресурсы распространяют заявления, будто российские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и получили информацию об "1,7 миллионе погибших и пропавших украинских военных" за время полномасштабного вторжения России в Украину.

«Украина потеряла 1,7 млн военных во время войны – это погибшие и пропавшие без вести»: что известно

«Украина потеряла 1,7 млн военных во время войны – это погибшие и пропавшие без вести»: что известно

«Украина потеряла 1,7 млн военных во время войны – это погибшие и пропавшие без вести»: что известно - фото 2

                                                                                                                              


В Центре противодействия дезинформации СНБО отмечают, что это фейк, поскольку Украина за годы независимости никогда не имела регулярной армии в 1,7 млн человек. По состоянию на январь 2025 года, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, численность украинской армии составила 880 тысяч человек.

Также Президент Украины сообщал, что потери российских военнослужащих в три раза превышают потери украинских воинов.

Согласно данным Генштаба, по состоянию на 20.08.2025 россияне с 24.02.2022 года потеряли 1 072 700 человек убитыми и ранеными, что нивелирует вымышленные цифры ru-пропагандистов по поводу потерь Украины.

"Цель этого фейка — деморализовать украинцев, убедить мир в "истощенности и неэффективности Вооруженных Сил Украины" и ослабить ее международную поддержку", — отмечают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием таких стран как Китай, США, Великобритания, Франция. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, вопрос коллективной безопасности в мире без участия России решать не получится, на Западе понимают, что это "утопия и путь никуда".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости