Российские пропагандистские ресурсы распространяют заявления, будто российские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и получили информацию об "1,7 миллионе погибших и пропавших украинских военных" за время полномасштабного вторжения России в Украину.

«Украина потеряла 1,7 млн военных во время войны – это погибшие и пропавшие без вести»: что известно





В Центре противодействия дезинформации СНБО отмечают, что это фейк, поскольку Украина за годы независимости никогда не имела регулярной армии в 1,7 млн человек. По состоянию на январь 2025 года, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, численность украинской армии составила 880 тысяч человек.

Также Президент Украины сообщал, что потери российских военнослужащих в три раза превышают потери украинских воинов.

Согласно данным Генштаба, по состоянию на 20.08.2025 россияне с 24.02.2022 года потеряли 1 072 700 человек убитыми и ранеными, что нивелирует вымышленные цифры ru-пропагандистов по поводу потерь Украины.

"Цель этого фейка — деморализовать украинцев, убедить мир в "истощенности и неэффективности Вооруженных Сил Украины" и ослабить ее международную поддержку", — отмечают в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием таких стран как Китай, США, Великобритания, Франция. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, вопрос коллективной безопасности в мире без участия России решать не получится, на Западе понимают, что это "утопия и путь никуда".