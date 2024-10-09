Украина потеряет 8-12 миллионов человек, если пойдет на уступки РФ: на что никогда не согласятся люди

Ветеран армии США и писатель Адриан Боненбергер в своей статье для The Hill выразил обеспокоенность последствиями возможного навязывания Украине мира на условиях России со стороны Запада. Он подчеркнул, что такие действия могут привести к масштабной волне эмиграции украинцев, которые не захотят возвращаться в страну, которая потеряет свою безопасность и независимость.

Украинцы за границей (фото из открытых источников)

Боненбергер вспомнил высказывания кандидата в вице-президенты США Джей Ди Венса, напарника Дональда Трампа на выборах, о том, что Украина должна уступить часть своих территорий России и отказаться от идеи вступления в НАТО. Автор статьи резко раскритиковал это предложение, считая его угрожающим будущему Украины и ее народу.

По оценкам Боненбергера, если Украину заставить к миру на условиях РФ, около 4 миллионов украинских беженцев, уже находящихся в Европе и США, не вернутся на родину из-за опасений за свою безопасность. Кроме того, еще несколько миллионов человек покинут страну: это военные, участвовавшие в боевых действиях, их семьи, политики, журналисты, некоммерческие волонтеры и другие активисты, боровшиеся за независимость Украины.

"Это будет, по меньшей мере, несколько миллионов человек — тех украинцев, которые участвовали в военных операциях против России, а также их семьи, а также те политики, журналисты, некоммерческие волонтеры и государственные служащие, которые боролись за независимую и свободную Украину, и их семьи. Есть вероятность, что уедет намного больше. Они убежали бы в Европу и Америку.



Таким образом, Боненбергер предполагает, что общее количество эмигрантов может достичь 8-12 миллионов или больше. Эти люди бежали бы в Европу и Америку, оставляя Украину без значительной части своего населения. В стране остались бы только самые патриотические и преданные граждане, готовые продолжать бороться даже в такой ситуации.

"Те, кто утверждает, что хочет мира на условиях России, должны представить детали того, как это действительно будет работать в реальности — нечто большее, чем пустые слова", – заявил Боненбергер.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, сколько украинцев верят в победу над РФ и при каких обстоятельствах